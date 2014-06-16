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400 مؤسسة يشرف على تسييرها العنصر النسوي

  20 فيفري 2019 - 10:54   قرئ 75 مرة   0 تعليق   الوطني
400 مؤسسة يشرف على تسييرها العنصر النسوي

أكدت نائب رئيس منتدى رؤوساء المؤسسات نصيرة حداد أن 7 آلاف مؤسسة اقتصادية منضوية تحت لواء المنتدى مشيرة إلى ارتفاع مؤشر العنصر النسوي في تسيير المؤسسة إلى 400 امراءة، فيما لم يتجاوز عددهن الـ 20 عام 2014 

وقالت نصيرة حداد خلال استضافتها هذا الأربعاء في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى إن  منتدى رؤوساء المؤسسات يسعى لدخول مرحلة جديدة تفرضها تحديات الساحة الاقتصادية رافعا رهان التنمية المحلية وتحسين مناخ الأعمال ،كما يتطلع حسب المتحدثة إلى  إنجاز مدارس عليا في المانجمنت وتجسيد برامج مع الاتحاد الأوروبي وقطاعات وزارية  لتثمين الكفاءات 

وشددت ممثلة الأفسيو على محاربة  البيروقراطية و بعض الذهنيات التي لازالت تعطل تطبيق السياسات الرشيدة لرئيس الجمهورية في مجال الاستثمار إلى جانب نقص التخطيط على المستوى المحلي وهي عوامل تكبح عجلة نمو القطاع الاقتصادي واقترحت نصيرة حداد في هذا الإطار تحرير المبادرات على كل المستويات و توسيع صلاحيات الولاة و تكريس لا مركزية القرار بما يخدم التنمية المحلية 

 

 

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