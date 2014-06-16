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في إطار التوأمة بين مؤسسات "جزائرية واسبانية "

40 مشروع ومخطط مرونة لتنظيم حركة المرور لولاية الجزائر

  20 فيفري 2019 - 14:57   قرئ 31 مرة   0 تعليق   الوطني
40 مشروع ومخطط مرونة لتنظيم حركة المرور لولاية الجزائر

كشف والي العاصمة عبد القادر زوخ اليوم ،  عن وجود أكثر من 40 مشروع خاص بتنظيم حركة المرور بالأضواء الملونة في طور الإنجاز بالإضافة الى العديد من المشاريع الخاصة بالنسيج العمراني وأخرى خارجه، بهدف فك الخناق المروري وخلق مرونة وعصرنة في القطاع. 

وتكون هذه المخططات والمشاريع الحيوية التي ستنجزها ولاية الجزائر في إطار التوامة المشتركة بين المؤسسة الجزائرية والاسبانية عن طريق عقد اتفاقية خاصة بتنظيم حركة المرور وكذلك الأضواء الملونة بمشاركة العديد من المقاوليين القائمين على هاته المشاريع التي تدخل في إطار المخطط الاستراتيجي للعاصمة الهدف منها تخفيف الضغط على المواطن العاصميين من حيث حركة المرور ولخلق حركة مرور تتسم بصفة المرونة.

وشدد والي العاصمة عبد القادر زوخ خلال زيارة تفقدية إلى ورشات إنجاز حظائر السيارات ونظام ضبط الحركة المرورية على ضرورة الحرص التام لإنجاز واستكمال كافة المشاريع في اجالها المحددة والعمل على تسريع وتيرة إنجازها والقضاءعلى جميع العراقيل والمعوقات التي عرفتها بعض المشاريع.

وخلال الوقوف على بعض المشاريع الهامة  بعدد من المقاطعات الإدارية  لحسين  داي  منها  مشروع  ضبط  الحركة المرورية و الإشارات  الضوئية  بمحور الدوران  ساحة أول  ماي  ومحمد  بلوزداد  وبضبط  بحي المعدومين دعا والي العاصمة القائمين على هذا المحور المزود بالاضواء الملونة والذي يعد نموذجي ضرورة الإسراع  في استكماله  خاصة انه يحتوي على نظام  تسيير حركة المرور اين بلغت نسبة الإنجاز  الى درجة متقدمة . في حين  بلغت  نسبة انجاز حظيرة  سيارات ذات طوابق ببلدية  القبة 80 بالمئة  هاته  الحظيرة  التي تحتوي على 800 مكان  مزودة بسعة 180 ملم  بالإضافة الى عربتين متحركتين  وأربعة مصاعد  وسبعة سلالم غير انها تعرف  نوع من التاخر اين امر والي العاصمة  القائمين على المشروع  بضرورة التعجيل  في وتيرة   الإنجاز والانتهاء من الاشغال  في اقرب وقت خاصة ان هاته   يرتقب تسليمها خلال  شهر اوت ، في حين بلغت نسبة انجاز حظيرة سيارات ببلدية المدنية 75  بالمئة  هاته الأخيرة التي تحوز على 612  وستة طوابق  ومن المرتقب تسليمها  خلال شهر اوت .

كما شدد والي العاصمة خلال خرجته لكل من ورشات الإنجاز بالمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس وبوزريعة على ضرورة التسريع في وتيرة الإنجاز والوقوف بصفة سريعة وجدية على الاشغال والعمل على تقليص وتيرة الإنجاز خاصة المتعلقة بإنجاز حظيرة سيارات تضم 760 مكان وتسعة طوابق التي عرفت تعطل كبير في نسبة الاشغال اين بلغت 45 بالمئة والتي من المرتقب تسليمها شهر ديسمبر، في حين محطة نقل المسافرين ببلدية بئر مراد رايس عرفت تعطلا كبيرا وبنسبة 32 بالمئة وهو ما استاء منه الوالي زوخ.

 ولابد من الذكر، أن والي العاصمة خلال زيارته لكل من بلديتي محمد بلوزداد و حيدرة اعترضته بعض العائلات التي تعاني من ازمة السكن الخانقة  اين  طلبت  منه ترحيلها  في اقرب الاجال  واخذ ملفاتهم بعين الاعتبار اين طمئن الوالي  العائلات بان ولاية الجزائر تسعى وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية  القضاء على كل البيوت القصديرية  والذين يعانون من ازمة السكن الخانقة . 

 زهرة قلاتي

 

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