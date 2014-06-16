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سائق شخصي لبرلمانية سابقة يسرق أغراضا ثمينة بمسكنها في الأبيار

  20 فيفري 2019 - 15:22   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
سائق شخصي لبرلمانية سابقة يسرق أغراضا ثمينة بمسكنها في الأبيار

 مثل أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم ، المدعو " ش، ب يوسف" -السائق الشخصي لمجاهدة وبرلمانية سابقة وزوجة دبلوماسي سابق المدعو " ز. أنيسة " لمواجهة تهمة السرقة بتوفر ظرف الليل والتعدد واستعمال مفاتيح مصطنعة، طالت مسكن الضحية الكائن بالأبيار بالقرب من جنان الميثاق وسفارة الهند والاستيلاء على مجوهرات تفوق قيمتها 6 ملايير ونصف ومبلغ مالي يقدر بـ 75 مليون سنتيم

تمكن المتهم من دخول المسكن باستعمال مفاتيح سلمتها له الضحية التي استغل غيابها ونفذ عملية السرقة بالتواطؤ مع شقيقه " ش، عبد الغني " التي توبع سابقا بجنحة أمام محكمة بئر مراد رايس وأدين ب 4 سنوات حبسا نافذا.

حياة سعيدي

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