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الإعدام للإرهابي الملقب بالأعمى " مفجر نواة الجيا "

  20 فيفري 2019 - 15:23   قرئ 87 مرة   0 تعليق   الوطني
الإعدام للإرهابي الملقب بالأعمى " مفجر نواة الجيا "

 فصلت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة في  ملف الإرهابي "ق،حسين" المعروف  بالأعمى مفجر نواة  " الجيا "  المتابع  رفقة خمس  متهمين آخرين ، بحيث قضت بادانته رفقة  متهم آخر بعقوبة الاعدام ، فيما أدين آخران بعقوبة 20 سنة سجن نافذ ، و10 سنوات سجن نافذة للمتهمين الغير موقوفين لمتابعته  بجناية انشاء  جماعة إرهابية مسلحة تعمل لنشر التقتيل والتخريب ووضع متفجرات باماكن عموممية واسواق ادت الى وفاة وجرح اشخاص والقتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد والاختطاف والاغتصاب وحيازة اسلحة ودخيرة وجنحة التزوير واستعمال المزوروهذا على خلفية تورطهم في اغتيال المئات من الاشخاص ، والقيام باعمال اجرامية كالاغتصاب والاختطاف ووضع متفجرات باماكن عمومية  .

 ويعد الارهابي " ق،حسين " أحد  عناصر دعم وإسناد الجماعات الدموية  بالجزائر خلال سنوات التسعينيات، غير أن فقدانه لبصره في عملية انتحارية جعلته عبئا على التنظيم الإرهابي الذي حاول التخلّص منه، الأمر الذي دفعه إلى تسليم نفسه لمصالح الامن وإمدادها بجميع المعلومات عن معاقل الجماعات الإرهابية، ليكون نهاية تنظيم "الجيا" بالعاصمة على يديه.

 حسب ملف القضية فان الارهابي "ق· حسين" المكنّى مصعب والمعروف بالأعمى  وهو عنصر دعم وإسناد فعّال ضمن صفوف الجماعة الإسلامية المسلّحة بالجزائر العاصمة بقيادة "رشيد ·أ" المعروف حركيا بـ "رشيد أبو تراب" خليفة عنتر زوابري بعد القضاء عليه في فيفري 2002، وأسندت لـ "ق· حسين" مهمّة تمكين أفراد الجماعة بالمؤونة والترصّد لقوّات الأمن للقضاء على أفرادها، إضافة إلى نقل الإرهابيين لتنفيذ الاعتداءات بعدة أماكن استهدفت مدنيين عزل وأفراد الأمن، بينها مناطق بواسماعيل، زرالدة، دالي إبراهيم وغيرها.  أمّا عدد الأشخاص الذين راحوا ضحية هؤلاء الإرهابيين فقد بلغ 121 قتيل توفوا جرّاء القنابل ببن عكنون والأبيار وتافورة، بالإضافة إلى عدد معتبر من الجرحى وضحايا الاغتصاب، وهي جزء من الاعتداءات الوحشية والمجازر التي ارتكبوها منذ 1994 إلى 2002· وفقد "ق· حسين" بصره حسب أوراق الملف سنة 1997 بحي برّاقي بالعاصمة إثر انفجار قنبلة عليه وهو ينقلها إلى السكّة الحديدية لتفجيرها مع أفراد من الجماعة المسلّحة، وبالرغم من ذلك واصل نشاطه في العمل الإرهابي، بعدما تكفلت به المجوعة التي ينتمي إليها، وساعدته على إجراء عملية جراحية في إحدى العيادات الطبّية الخاصّة، إلاّ أنها لم تكن ناجحة.

حياة سعيدي

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