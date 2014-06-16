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تختص في النقل، التخزين والترويج

تفكيك شبكة وطنية تنشط في المخدرات وحيازة الأسلحة

  20 فيفري 2019 - 16:14   قرئ 43 مرة   0 تعليق   الوطني
تفكيك شبكة وطنية تنشط في المخدرات وحيازة الأسلحة

فككت فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن الدائرة الإدارية لبراقي شبكة وطنية تنشط في المتاجرة بالمخدرات وحيازة الأسلحة، وتختص في نقل، تخزين وترويج هذه الأخيرة، حيث تم إثر العملية توقيف سبع أشخاص مع حجز 10كغ القنب الهندي، من بندقية صيد وسلاحين كهربائيين.

كشف الملازم الأول عيسى بوشلكية، رئيس فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة براقي، بأن مصالحه عملت على تفكيك هذه الشبكة الوطنية المختصة في نقل، تخزين وترويج المخدرات وكذا حيازة الأسلحة من الصنف الثاني والسادس، إثر معلومات كانت قد وردت لذات الفرقة منذ حوالي شهر من اليوم والتي تفيد بوجود نشاط مشبوه لمجموعة إجرامية في ترويج المخدرات، وهو الأمر الذي استدعى استغلال الفرقة لذات المعلومات مع تكثيف التحريات التي أفضت في الأخير إلى تحديد هوية أحد الأطراف وتوقيف المشتبه بهم السبعة بقطاع الاختصاص وبحوزته كمية من المخدرات، حيث واستمرارا للتحقيق وفي إطار تنفيذ السندات القضائية الصادرة عن نيابة الحراش ذات الصلة بالقضية تم تمديد التحقيق إلى ولايات داخلية كللت بحجز 10 كيلوغرامات من القنب الهندي، وثلاث مركبات مسروقة بالإضافة إلى 14 هاتف نقال وسلاح ناري متمثل في بندقية صيد، أيضا سلاحين كهربائيين وثلاثة أسلحة بيضاء. للإشارة؛ فإن هذا النوع من القضايا سبق وأن تمت معالجته على مستوى أمن الدائرة الإدارية لبراقي حيث كانت المصالح التابعة لهذه الأخيرة وأن أوقفت ثلاث أشخاص مشتبه بهم في قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة مختصة في حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض المتاجرة، البيع، الترويج والتخزين إضافة إلى حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي، حيث كانت العملية قد أسفرت على حجز ما يقارب 3000 قرص مهلوس و400 غرام من القنب الهندي، علاوة على 15000 دينار ومسدس كهربائي، إضافة إلى ألعاب نارية وبعض الأسلحة البيضاء المحظورة، وبخصوص حيثيات القضية، كانت مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبراقي، قد قامت بضبط أحد المشتبه بهم بأحد الأحياء الشعبية وبحوزته كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بحوالي 3000 قرص كانت مخبّأة داخل علبة إلكترونية لجهاز الإعلام الآلي كطريقة للتمويه، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 8000 دينار، كما تمّ توقيف المشتبه به الثاني بعد يوم واحد من توقيف الأول، ذلك بعد إذن بتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، ضبط كمية من المخدرات تمثلت في أربع صفائح من القنب الهندي بوزن بلغ 400 غرام علاوة على مسدس كهربائي.

منيرة ابتسام طوبالي
 
 

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