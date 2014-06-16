شريط الاخبار
الشروع في تدريس تقنيات تسهيل الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة عبد الرزاق مقري "ان فزت بالرئاسة سأعمل على الترشح لعهدة ثانية من اجل استكمال برنامجي " بن طالب يكشف أسباب مغادرته لبيت توتنهام 17 حزبا وشخصية مدعوون للمشاركة اليوم في اجتماع المعارضة حول مرشح توافقي مقترح جديد يقرّ بتحويل منحة الطالب إلى راتب شهري «جي اس كا» تمنح الأولوية لممتلكات الولاية استيراد 16 مليون لقاح جديد قبل نهاية مارس المنتوج الجزائري المصدّر يزعج بلدانا ترغب بأخذ حصته في السوق الإفريقية الجزائر تشدد على إيجاد حل سياسي شامل في ليبيا دون تدخل أجنبي لن نتراجع عن خطة «أبوس» رغم تهديدات بعض المتعاملين مؤسسة الأنسجة الصناعية تطرح مناقصة لشراء القطن بوتفليقة أعاد مواطنين إلى سكناتهم بعدما هجّرهم الإرهاب منها أزمة السكن تخرج مواطني تيزي وزو إلى الشارع إجراءات مبسطة للاستفادة من القروض واستحداث 50 ألف منصب شغل التوجه نحوالسكن الإيجاري للقضاء على مشكل السكن 7300 جزائري وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر في 2018 ! السفير الصحراوي يحمّل فرنسا وإسبانيا مسؤولية انتهاك قرار المحكمة الأوربية الدالية تؤكد على إلغاء توزيع المواد الغذائية واستبدالها بحوالات مالية تعيين تسعة سيناتورات منسقين في حملة بوتفليقة بن غبريت تستدعي النقابات لتفادي الإضراب تثبيت لوحات الطاقة الشمسية بالمدارس تكريس لثقافة استغلال الطاقات البديلة تقاذف المسؤوليات بين الحكومة وسلطة ضبط السمعي البصري 3 سنوات سجنا لمهندس تجسس على «نفطال» لصالح «بزنس أعمال» الفرنسية قطاع العدالة حقق قفزة نوعية في مكافحة الفساد والعصرنة ضمن الأولويات مليارا دينار إنفاق الحكومة على نقل السلع نحو الجنوب خلال سنتين لاعبو شبيبة القبائل يتدربون على شاطئ تيقزيرت مدير بريد الجزائر يعترف بتعرض شاحنة الشركة لسطو ببومرداس حميدة عياشي ينسحب من مديرية الاتصال لحملة غديري أزمة السكن تخرج مواطني عدة أحياء إلى الشارع تسليم ملاعب براقي تيزي وزو ووهران في 2019 "اجي اس كا" تمنح الأولوية لممتلكات الولاية رفع التجميد على 2000 منشأة بيداغوجية وإعادة تأهيل8 آلاف مؤسسة تربوية الشباب يبحث عن طرد النحس والاقتراب من المربع الذهبي الخضورة ينهون تحضيراتهم لسفرية مصر وزعلاني جاهز الاستيلاء على مبلغ 05 ملايير و 700 مليون سنتيم بتيزي وزو عشرة جرائم قتل في جانفي 2019 النقلون يدعون إلى إضراب يومي 24 و 25 فيفري استنفار للسلطات المحلية والأمنية لتأمين الانتخابات ومواجهة احتجاجات محتملة الجزائر يقظة على الحدود لمنع تسفير الدواعش لأراضيها تكتّل بين الجوية الجزائرية وطاسيلي في وجه المنافسة الأجنبية
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. الشروع في تدريس تقنيات تسهيل الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة

بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والتكوين المهني

الشروع في تدريس تقنيات تسهيل الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة

  20 فيفري 2019 - 17:37   قرئ 58 مرة   0 تعليق   الوطني
الشروع في تدريس تقنيات تسهيل الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية إيداليا، أمس، عن عمل مصالحها على إدراج مقياس يتعلق بتسهيل الوصول في الجامعات -اختصاص الهندسة العمرانية والعمران- إلى جانب معاهد التكوين، بالتنسيق مع قطاعي التعليم العالي والتكوين، كما أعلنت عن إطلاق جائزة وطنية لأحسن إنجاز في المجال المذكور.

 

قالت إيداليا -لدى تنصيب اللجنة الجديدة لتسهيل وصول الأشخاص المعوقين- بالمدرسة متعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران للحراش، بحضور وزيري التكوين المهني والتعليم العالي، والأمين العام لوزارة السكن والعمران،  أن فرصة التوقيع على اتفاقية بين وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين تهدف إلى تطوير نشاطات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المبني والتجهيزات المفتوحة للجمهور وإحياء ونشر ثقافة تسهيل الوصول في مجتمعنا، موضحة بأن ذلك فعل إنساني ويحمل بعد اجتماعي وثقافي يجب غرسهما في أوساط المجتمع الجزائري من خلال حملات التحسيس والتوعية، أين أشارت إلى أن الدولة تعمل على تسهيل وصول ذوي اللاحتياجات الخاصة إلى وجهاتهم وضمان الحقوق المختلفة لهذه الفئة من منح مالية وتغطية اجتماعية ومجانية في النقل وتخفيض التسعيرات لها مع الاستفادة من إعفاءات أخرى، كما تضمن لهاالحق في التربية والتعليم من خلال مؤسسات المتخصصة والأقسام الخاصة المفتوحة بمدارس التربية الوطنية بمؤسسات مختصة مسيرة من طرف الجمعيات ومن طرف الخواص، كما تعمل الدولة على تحسين إدماجهم في الوسط المهني والاجتماعي العادي والمحمي، وفيما يتعلق بلجنة تسهيل الوصول أبرزت إيداليا أن هذه اللجنة قد باشرت أشغالها ضمن ثلاث لجان فرعية موضوعاتية، وصدرت عنها جملة من التوصيات ترجمت إلى مخططات عمل وزارية في المجال المذكور، كما أسفرت عن قرار وزاري مشترك يتعلق بالمعايير التقنية لتسهيل وصول دوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المبنى والتجهيزات المفتوحة للجمهور، وإبرام اتفاقية مع وزارة السكن والعمران والمدينة تتعلق بتمكينهم من الاستفادة من سكنات عمومية مهيئة ومكيفة وكذا إعطائهم الأولوية في الحصول على السكنات التي تقع في الطوابق الأرضية، مضيفة بأنه -وعملا على تجسيد ثقافة تسهيل الوصول على أرض الواقع- أطلق قطاع التضامن مشـروع "الجزائر مدينة سهلة الوصول" تحت إشراف وكالة التنمية الاجتماعية ومديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر، وأضافت في السياق ذاته أن مصالحها تعمل -في كل موسم اصطياف- على تحسيس الجماعات المحلية لتسهيل وصول هذه الفئة إلى الشواطئ بكل يسر وأمان، حيث تمت تهيئة 82 شاطئا في 14 ولاية ساحلية، وذلك بوضع الممرات والكراسي المتحركة المخصصة لهذه الوجهات وتوفير المرافقة والمساعدة البشرية.

منيرة ابتسام طوبالي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات