بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والتكوين المهني

الشروع في تدريس تقنيات تسهيل الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية إيداليا، أمس، عن عمل مصالحها على إدراج مقياس يتعلق بتسهيل الوصول في الجامعات -اختصاص الهندسة العمرانية والعمران- إلى جانب معاهد التكوين، بالتنسيق مع قطاعي التعليم العالي والتكوين، كما أعلنت عن إطلاق جائزة وطنية لأحسن إنجاز في المجال المذكور.

قالت إيداليا -لدى تنصيب اللجنة الجديدة لتسهيل وصول الأشخاص المعوقين- بالمدرسة متعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران للحراش، بحضور وزيري التكوين المهني والتعليم العالي، والأمين العام لوزارة السكن والعمران، أن فرصة التوقيع على اتفاقية بين وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين تهدف إلى تطوير نشاطات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المبني والتجهيزات المفتوحة للجمهور وإحياء ونشر ثقافة تسهيل الوصول في مجتمعنا، موضحة بأن ذلك فعل إنساني ويحمل بعد اجتماعي وثقافي يجب غرسهما في أوساط المجتمع الجزائري من خلال حملات التحسيس والتوعية، أين أشارت إلى أن الدولة تعمل على تسهيل وصول ذوي اللاحتياجات الخاصة إلى وجهاتهم وضمان الحقوق المختلفة لهذه الفئة من منح مالية وتغطية اجتماعية ومجانية في النقل وتخفيض التسعيرات لها مع الاستفادة من إعفاءات أخرى، كما تضمن لهاالحق في التربية والتعليم من خلال مؤسسات المتخصصة والأقسام الخاصة المفتوحة بمدارس التربية الوطنية بمؤسسات مختصة مسيرة من طرف الجمعيات ومن طرف الخواص، كما تعمل الدولة على تحسين إدماجهم في الوسط المهني والاجتماعي العادي والمحمي، وفيما يتعلق بلجنة تسهيل الوصول أبرزت إيداليا أن هذه اللجنة قد باشرت أشغالها ضمن ثلاث لجان فرعية موضوعاتية، وصدرت عنها جملة من التوصيات ترجمت إلى مخططات عمل وزارية في المجال المذكور، كما أسفرت عن قرار وزاري مشترك يتعلق بالمعايير التقنية لتسهيل وصول دوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المبنى والتجهيزات المفتوحة للجمهور، وإبرام اتفاقية مع وزارة السكن والعمران والمدينة تتعلق بتمكينهم من الاستفادة من سكنات عمومية مهيئة ومكيفة وكذا إعطائهم الأولوية في الحصول على السكنات التي تقع في الطوابق الأرضية، مضيفة بأنه -وعملا على تجسيد ثقافة تسهيل الوصول على أرض الواقع- أطلق قطاع التضامن مشـروع "الجزائر مدينة سهلة الوصول" تحت إشراف وكالة التنمية الاجتماعية ومديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر، وأضافت في السياق ذاته أن مصالحها تعمل -في كل موسم اصطياف- على تحسيس الجماعات المحلية لتسهيل وصول هذه الفئة إلى الشواطئ بكل يسر وأمان، حيث تمت تهيئة 82 شاطئا في 14 ولاية ساحلية، وذلك بوضع الممرات والكراسي المتحركة المخصصة لهذه الوجهات وتوفير المرافقة والمساعدة البشرية.

منيرة ابتسام طوبالي