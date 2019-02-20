﻿إقالة «مير» خنشلة جاءت بأوامر من وزير الداخلية

الحكومة تعزل كلّ مسؤول محلي يسيء لصورة السلطة أمام الشعب

نفّذ وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي تهديدات كان قد وجهها سابقا إلى المسؤولين المحليين، بعدما كان أمرهم بفتح أبوابهم أمام المواطنين، حيث سارع والي خنشلة كمال نويصر، إلى إنهاء مهام رئيس بلدية خنشلة، كمال حشوف، بعدما تسبب في «استفزاز» الشعب عقب منشور على «فايسبوك»، أدى إلى الإخلال بالنظام العام.

رئيس بلدية خنشلة، كمال حشوف، المنتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني، المتابع قضائيا بتهم عديدة من بينها سوء التسيير، والذي التمست النيابة العامة لدى محكمة ولاد رشاش بولاية خنشلة في حقه السجن لمدة عشر سنوات، وجد نفسه موقفا من قبل والي الولاية، كمال نويصر، بعد قيامه باستفزاز الساكنة صبيحة الثلاثاء، عن طريق منشور على حسابه عبر موقع «فايسبوك»، تحدّاهم فيه بالاقتراب من مقر البلدية، وذلك في سياق «بهرجة» كان المترشح المفترض للرئاسيات رشيد نكاز، يقوم بها في إطار عملية جمع التوقيعات، وأعلن فيه رفض استقبال مناصري الناشط السياسي رشيد نكاز أمام مقر البلدية وتوعد بطردهم، وهو ما خلق حالة احتقان ودفع بالآلاف للاحتشاد أمام البلدية بحضور رشيد نكاز.

ووفقا لمصادر «المحور اليومي»، فإنّ قرار التوقيف صدر مركزيا من قبل وزير الداخلية نور الدين بدوي، الذي غضب بشدّة من تصرّف «المير» اللامسؤول، الذي تسبب بحالة من الهلع وسط مدينة خنشلة، بسبب استفزاز الساكنة، والإخلال بالنظام العام، مما دفعه إلى توجيه تعليمات مستعجلة إلى الوالي من أجل إعادة السكينة، تنفيذا لصلاحياته المحددة في قانون الولاية، لاسيما في المادة 113 التي تنص على أن: «يسهر الوالي على تنفيذ القوانين والتنظيمات وعلى احترام رموز الدولة وشعاراتها على إقليم الولاية»، ويتعلق الأمر بالمساس بـ»صورة رئيس الجمهورية»، التي قام المحتجون بتمزيقها قبالة مقر البلدية. إلى جانب المادة 114، التي تنص على «الوالي مسؤول على المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العمومية».

وتلتزم السلطات السياسية في البلاد، بالتعاطي بهدوء مع احتجاجات المواطنين، وتوجه تعليمات صارمة على لسان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، من أجل وضع المواطن في أولى أولوياتهم، وهو الأمر الذي جعل الرئاسة تتحرك عدة مرات من أجل إنهاء مهام ولاة «احتقروا» الشعب، كان السباق إلى ذلك والي البليدة عبد القادر العياضي، الذي أنهيت مهامه ببيان لرئاسة الجمهورية، مباشرة عقب ظهوره في شريط فيديو يخاطب مواطنة مصابة بداء «الكوليرا» الصائفة الماضية، بطريقة استعلائية. وكان السيناريو ذاته تكرر مع والي المسيلة، الحاج مقداد، فيما عرف بقضية الشاب العياش محجوبي، الذي قضى في بئر ارتوازية قبل شهرين، وفشل الوالي في تسيير الأزمة، بل أكثر من ذلك ظهر وهو يخاطب شقيق المرحوم بطريقة استعلائية.

وقبلهما عاشت ولاية بومرداس سيناريو مشابه، يتعلق بالوالي مدني فواتيح، الذي أقيل بعد سوء تعامله مع مواطنين محتجين على قائمة السكن، وأظهر تكبّرا وتعاليا في رده على عجوز كانت بين المحتجين. وظلت إشكالية الهوة بين الحاكم والمحكوم، عويصة تؤرّق الحكومة، حيث تتكرر في خطابات الرسميين، توصيات لجعل المواطن في صلب الأولويات، وذهب الوزير الأول أبعد من ذلك في تشخيصه لهذه الأزمة، في كلمته في ختام لقاء الحكومة - الولاة قبل أسابيع، حين ذكر أن الاتصال يبقى فجوة هامة في طريقة التسيير سواء على المستوى الوطني أو المحلي، وما فتئت هذه الفجوة تتسع مع تطور الشبكات الاجتماعية. ويرى أويحيى أن هذه الفجوة فتحت مجالا لانتشار الإشاعات والمناورات التحريضية، وطالب الولاة ورؤساء الدوائر بالتزود بصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتقديم المعلومات للمواطنين.