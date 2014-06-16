أدين بعقوبة 4 أشهر حبسا نافذا واستفاد البقية من البراءة

الإفراج عن الفنان «رضا سيتي 16» بعد 4 أشهر من سجنه

أدانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، أمس، المغني «رضا سيتي 16» رفقة المتهمين الموقوفين«م. روابح » و«ج. بوزقراري» بعقوبة 4 أشهر حبسا نافذا، مع إفادة المتهمين غير الموقوفان بالبراءة تأييدا للحكم المستأنف ويتعلق الأمر بكل من نجل رجل الأعمال « طحكوت»، «شريف بوخالفي» و» حديبي إلياس» وهذا على خلفية متابعتهم في قضية ابتزاز والتهديد بالتشهير التي راح ضحيتها كل من « معزوز نعيم» و«بلاط لخضر».

خلال جلسة المحاكمة أنكر مغني الراب «رضا سيتي 16» علاقته بالمتهم الرئيسي « أمير دي زاد» ، موضحا أنه من كان ضحية ابتزاز حيث تمت مطالبته بمبلغ 10 آلاف دولار مقابل عدم نشر صوره العائلية، مشيرا الى انه ليس بحاجة الى المال كونه ميسور ماديا و تمكن من جنى مبلغ 5 ملايير سنتيم في ظرف أربعة اشهر لعلاج والدته، وهو ليس بحاجة الى الابتزاز بحيث مكنه من ذلك عمله في انتاج الكليبات والمسلسلات وأوضح أن المتهم «طحكوت بلال» كان يمول مشاريعه الفنية، وأنه يعرف «معزوز الأب» وليس الضحية والذي عرفه عليه «طحكوت» حيث زاره في مكتبه وطالب منه الإشهار لمنتجاته، موضحا بذلك انه ضحية قناة اعلامية خاصة شهرت به واتهمته بتبييض الأموال وتهريب العملة، وفيما يتعلق بالمتهم الفار «أمير دي زاد» فقد صرح أنه سبق وأن التقاه بمقهى بفرنسا عندما كان يصور حصة تلفزيونية وطلب منه التقاط صورة معه رفقة عدد من الشبان ولم يتعرف على صورته الا خلال المحاكمة الأولى، من جهتهم، أنكر بقية المتهمين التهم المنسوبة اليهم واكد صهره المتهم

«ب.شربف» نفس التصريحات التي أدلى بها أمام المحكمة الابتدائية وصرح أنه يعمل في مجال تركيب الكاميرات والتقى برجل الأعمال «معزوز» بمكتبه لمدة لم تتجاوز الأربع دقائق واقترح عليه العمل معه وكلفه بتركيب كاميرات بمصنع سطيف، فتوجه إلى هناك والتقط صورا للمصنع بحضور مدير الامن لمنه تراجع بعدها بعدما اكتشف ان المشروع أكبر من قدراته المالية.

خلال سماع أقوال الضحية « ن. معزوز» أكد لهيئة المحكمة أنه تعرض للابتزاز من طرف أشخاص يجهل هويتهم، وانه لم يقدم أي شكوى ضد المتهمين الحاليين وانه تنازل عن الشكوى ضدهم عدا المتهم الفار « أمير دي زاد».