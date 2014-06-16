حذّر من التخريب في احتجاجات الجمعة وهاجم المعارضة

مقري يقرّ بضعفه أمام بوتفليقة ويدعوه إلى الانسحاب من الرئاسيات!

لم يخف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، «ضعفه» أمام الرئيس المترشح للرئاسيات عبد العزيز بوتفليقة، فراح يدعوه إلى الانسحاب، وطالب أحزاب «الموالاة» إلى تقديم مرشحين عن أحزابهم والتوقف عن المساندة، وهاجم المعارضة رغم مشاركته في اجتماعها مساء أمس، قائلا: «الأحزاب التي تحترم نفسها لا تركن تنتظر اللحظات الأخيرة».

خاطب مقري، خلال لقاء إعلامي عرض فيه الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي بمقر «حمس» بالعاصمة، الأربعاء، أحزاب التحالف الرئاسي قائلا: «انعلوا الشيطان اسحبوا هذا الترشح وانضموا إلينا لإحداث توافق ونحن مستعدون لتقديم تنازلات». عبارات مقري، قالها وهو يقدّم نفسه «البديل الجاهز»، غير أنه لم يخف ضعفه في حال استمرار ترشح عبد العزيز بوتفليقة. واستطرد موضحا: «أدعو أحزاب المساندة إلى تقديم مرشحيها لأن ذلك سيبعث الاطمئنان»، مضيفا أنه «لن نقتنع بأن الجزائر عقرت عن إنجاب رجال آخرين». واعتبر أن خروج الجزائريين للاحتجاج يوم الجمعة «أمر يكفله الدستور»، لكنه حذّر من المساس بالممتلكات والتخريب.

مقري، الذي حاول أن يظهر الرجل الواثق من نفسه، وتحدّث بحماسة ازدادت مع تصفيقات أنصاره في صفوف الحركة، قائلا: «لكل منا طريقة تعبيره عن رفضه العهدة الخامسة ونحن اخترنا المشاركة»، مضيفا: «إذا فزت سأترشح لعهدة ثانية وأضمن التنمية الاقتصادية لمدة عشرين سنة». وعلّق ردا على سؤال صحفي، على اجتماع المعارضة (مساء أمس)، بهجوم على المبادر به عبد الله جاب الله، مصرحا أن حمس كانت السباقة لطرح إمكانية طرح مرشح توافقي للمعارضة لكنها لم تتلقى ردا من أي حزب سياسي، مضيفا أن «الأحزاب التي تحترم نفسها لا تركن تنتظر اللحظات الأخيرة لأن هذا تصرف غير مسؤول وغير محترم». وقدّم مقري مجموعة سيناريوهات متوقع حدوثها خلال الرئاسيات، فتحدث عن مرور العهدة الخامسة أو فوزه أو وقوع توترات وبقاء الصراع على السلطة، رأى أنه خطر كبير أو احتمال آخر يتمثل في حدوث السيناريو الفنزويلي بالجزائر. واستعرض خليفة أبو جرة سلطاني البرنامج الانتخابي الذي سيخوض به الحملة، الذي سماه «الحلم الجزائري»، فتحدث مطولا عن الشق السياسي، قال فيه إنه لا يعترف بوجود التقسيم التقليدي للتيارات السياسية على أساس إسلامي، وطني وديمقراطي، واختصر كل ذلك في «نوفمبري» أو «غير نوفمبري»، رافضا محاصرته في «مرشح الإسلاميين»، لأنه يرى أن هذا التقسيم لم يعد مناسبا اليوم. وقدّم إشارات بدت واضحة أنها لأمين عام الأرندي، أحمد أويحيى، الذي يتفاخر بكون حزبه تأسس سنة 1997 لإنقاذ الجمهورية، مؤكدا أن «حمس هي أكثر الأحزاب التي ضحت خلال الأزمة الأمنية ولا أحد يزايد علينا بالوطنية». في الشق الاقتصادي، طرح مقري إمكانية مراجعة قاعدة الاستثمار 49/51 وحصرها في القطاعات الاستراتيجية فقط، هذه القطاعات التي قال إنه سيحددها. وتحدث عن مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي، وتعويض التحويلات الاجتماعي بقطاع تضامني يتم تمويله من صندوق الزكاة الذي يتحول إلى بنك لتخفيف الضغط على الخزينة العمومية.