حجار يؤكد إلتحاق ألف طالب معاق بالجامعة منهم 800 يستفيدون من غرف الإقامات.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر حجار، على أن الجامعة الجزائرية تستقبل اليوم الألف طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة منهم 800 يستفيدون من خدمات الاقامة الجامعية، مواصلا بأن الحرم يحصي أيضا 210 أستاذ و 650موظف.

واصل حجار بأن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعمل منذ الاستقلال على توسيع شبكة الهياكل الجامعية وتطوير المناهج البيداغوجية وكذا التكفل بالخدمات الجامعية من أجل توفير الراحة للطلبة مضيفا بأن قطاعه لم يتوانى يوما عن التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة حيث أنه يستقبل العديد من الطلبة والأساتذة والمستخدمين، حيث وفي هذا الإطار يواصل الوزير بأن الندوة الوطنية التقييمية لنظام التعليم العالي LMD, التي نظمت في جانفي من سنة 2016، حرصت من خلال توصياتها على ضرورة أخذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول الطلبة المعاقين إلى كل الهياكل والمرافق الجامعية حيث كان آخر ما جاء في إطار إنجاز المشاريع وعمليات إعادة الترميم المسجلة في البرنامج القطاعي 2015\2019، يواصل حجار هو تهيئة وتكييف مئات المدرجات وقاعات المحاضرات وكذا المخابر والورشات وكذا المكتبات والمرافق الأخرى على غرار المطاعم المركزية والنوادي المتواجدة على مستوى المؤسسات الجامعية فضلا عن طبع ما يزيد عن ألف كتاب على طريقة البراي.