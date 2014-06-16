الفريق قايد صالح يعزي عائلتي الضابطين ويأمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات و أسباب الحادث

تحطم مقاتلة عسكرية في تيارت واستشهاد ضابطين

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه إثر مهمة تدريبية ليلية مبرمجة، تحطمت، مساء أمس 20 فيفري 2019، على الساعة 22:00 ليلا، طائرة مقاتلة من نوع (SU24) ، تابعة للقاعدة الجوية لعين وسارة بالناحية العسكرية الأولى، وذلك على إثر سقوطها في منطقة فلاحية خالية من السكان، بضواحي بلدية الرشايقة ولاية تيارت، مما تسبب في استشهاد ضابطين في مهمة مأمور بها. ويتعلق الأمر - حسب البيان - بأعضاء طاقم الطائرة وهما القائد ومساعده.

وتابع البيان أنه "مباشرة وعلى إثر هذه الحادثة الأليمة أمر السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وملابسات الحادث."

كما أشار ذات البيان إلى أن الفريق قايد صالح "تقدم بتعازيه الخالصة لعائلتي طاقم الطائرة، راجيا من الله العليّ القدير أن يتغمدهما برحمته الواسعة."