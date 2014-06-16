الجزائر تحتضن مركز إذاعات الدول العربية والاتحاد الإفريقي

قام وزير الاتصال جمال كعوان أمس بوضع حجر الاساس لإنجاز مركز البرامج التلفزيونية و الاذاعية لاتحاد إذاعات الدول العربية والاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي بمنطقة بوشاوي (غرب العاصمة).

و سيسمح هذا المركز بتحسين تبادل المضامين السمعية البصرية بين التلفزيونات والاذاعات العربية و الافريقية و كذا مع وسائل الاعلام الاوروبية و الآسياوية و ذلك بفضل تنوع و ثراء البرامج بعد مشاطرتها بين البلدان الاعضاء.

و قد جرى الحفل بحضور المديرين العامين لاتحاد إذاعات الدول العربية والاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي و ممثلين عن منظمات مهنية دولية على غرار الاتحاد الاوروبي للإذاعة و التلفزيون واتحاد اذاعات اسيا و المحيط الهادي و الندوة الدائمة للسمعي البصري المتوسطي و كذا المدراء العامين لمؤسسة البث الاذاعي و التلفزي الجزائري و الاذاعة و التلفزيون الوطنيين.

كما شارك في هذا اللقاء اطارات تقنية من الاذاعات و التلفزيونات الافريقية الذين يزاولون تكوينا على مستوى مؤسسة البث الاذاعي و التلفزي الجزائري, من كل من انغولا و نيجيريا و تنزانيا و كاميرون و موزمبيق و بوتسوانا و إيسواتيني (سوازيلاندا سابقا) و زامبيا.

و يدل هذا الحدث -حسب وزير الاتصال- على "عزم الجزائر على الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها العرب و الأفارقة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة, ليجعل من الجزائر من خلال هذا المركز محورا لتعاون اعلامي عربي و افريقي ببعد دولي".

وتقع المنشاة المستقبلية لهذا المركز على موقع تابع للمؤسسة العمومية للبث الاذاعي و التلفزي الجزائر التي تعد صاحبة المشروع و تقام على قطعة ارضية مساحتها 2860 متر مربع مع 500 متر مربع مبنية تتكون من اربع طوابق.

و قد استفاد المركز في اطار ميزانية التجهيز العمومي لوزارة الاتصال من رخصة برنامج بقيمة 552.000.000 دج.