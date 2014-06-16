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رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز يؤدي اليمين أمام الرئيس بوتفليقة

  22 فيفري 2019 - 10:14   قرئ 85 مرة   0 تعليق   الوطني
رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز يؤدي اليمين أمام الرئيس بوتفليقة

أدى رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أمس بالجزائر العاصمة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تطبيقا للمادة 183 من الدستور

و جرت مراسم أداء اليمين بحضور رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح و الوزير الأول، أحمد أويحيى و وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح و رئيس المحكمة العليا، سليمان بودي. وخلال هذه المراسم، ثمن السيد بلعيز الثقة التي وضعها في شخصه رئيس الجمهورية لتولي هذا المنصب حيث قال :"لقد حظيت برضاكم وثقتكم في عدة مناسبات سابقة، حيث  تفضلتم بتعييني في عدة مناصب سامية ، و اليوم و انتم تجددون فيًّ الثقة كرئيس للمجلس الدستوري أقدم لكم شكري وعرفاني وأعاهدكم أن أبقى صادقا وفيا لكم ولوطني"و كان الرئيس بوتفليقة قد عين في 10 فبراير المنصرم السيد بلعيز على رأس المجلس الدستوري خلفا للراحل مراد مدلسي

يذكر أن السيد بلعيز سبق له و أن شغل هذا المنصب قبل أن ي عين بعدها وزيرا للداخلية و الجماعات المحلية (من 2013 إلى 2015).و يضم المجلس الدستوري الذي عين رئيسه لعهدة مدتها ثمان سنوات 12 عضوا، منهم أربعة يعينهم رئيس الجمهورية وعضوين ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنين آخرين منتخبين من طرف مجلس الأمة و اثنين تنتخبهم المحكمة العليا واثنين ينتخبان من طرف مجلس الدولة

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