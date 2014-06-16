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هذه شروط الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية

  22 فيفري 2019 - 10:15   قرئ 162 مرة   3 تعليق   الوطني
هذه شروط الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية

ذكر المجلس الدستوري، في بيان له، بشروط الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية وأجال إيداع ملفات الترشح للرئاسيات المقررة يوم 18 أفريل القادم. 

و جاء في البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية مساء أمس الخميس، "تبعا للبيان رقم 01 للمجلس الدستوري المؤرخ في 23 يناير2019 حول شروط الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، يذكر المجلس الدستوري المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بأن شروط الترشح محددة بالمادة 87 من الدستور، التي أحالت إلى شروط أخرى في القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت 2016 المتعلق بالنظام الانتخاباتي لا سيما المادتين 139 و142 منه". 

وأوضح المصدر ذاته أن المادة139 من القانون العضوي المذكور أعلاه تلزم أن يقدم المترشح ملفا يحتوي على الوثائق التالية: 

- نسخة كاملة من شهادة الميلاد المعني 

- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني 

- تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى 

- تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني بأنه يدين بالإسلام 

- مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني 

- صورة شمسية حديثة للمعني 

- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني 

- شهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين 

- تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط 

- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأب المعني 

- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني 

- نسخة من بطاقة الناخب للمعني 

- تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة عشر (10) سنوات على الأقل التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه .

- شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، بالنسبة للمولودين بعد عام 1949. 

- التوقيعات المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون العضوي 

- تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه 

(على المترشّح نـشر التصريح مسبقا في يوميتين وطـنيتيـن على أن تكون إحداهما باللغـة الوطـنية الرّسمية مع إثـبات هذا النـّشـر). 

- شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمترشحين المولودين قبل أول  يوليو سنة 1942. 

- شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954. 

- تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يلي :عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية يالحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية العربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها، احترام مبادئ أول نوفمبر 1954 وتجسيدها، احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها، تكريس مبادئ السلم و المصالحة الوطنية، نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/ أو العمل السياسي والوصول و/ أو البقاء في السلطة والتنديد به، احترام الحريات الفردية و الجماعية واحترام حقوق الإنسان، رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية، توطيد الوحدة الوطنية، الحفاظ على السيادة الوطنية، التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية، تبني التعددية السياسية، احترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري، الحفاظ على سلامة التراب الوطني و احترام مبادئ الجمهورية. 

- نسخة من برنامج المترشح (المنصوص عليه في المادة 176 من هذا القانون العضوي والذي يجب أن يعكس مضمون هذا التعهد الكتابي). كما يجب على المترشح طبقا للمادة 142 من القانون العضوي المذكور أعلاه تقديم: 

- إما قائمة تتضمن ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن ستين ألف (60000) توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع، وأن توّدع استمارات التوقيعات لدى المجلس الدستوري مُدَونةً في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح. 

كما يذكر المجلس الدستوري أن آخر أجل لإيداع ملف الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم 03 مارس 2019 حتى الساعة منتصف الليل. 

* يتم إيداع الملف من قِبل المترشح على مستوى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل استلام كل يوم بما في ذلك يومي الجمعة والسبت. 

* يتم تحديد موعد مسبقا لإيداع ملف الترشح بالاتصال بالمجلس الدستوري على الرقمين التاليين: 021790041 أو 021790088

ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على موقع المجلس الدستوري في شبكة الأنترنت www.conseil-constitutionnel.dz.

 

 

تعليقات (3 منشور)

Mohamed منذ 1 ساعة
إن شاء الله بوتفليقة هو الرئيس
0
Mohamed منذ 1 ساعة
إن شاء الله بوتفليقة هو الرئيس
0
Mohamed منذ 1 ساعة
إن شاء الله بوتفليقة هو الرئيس
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

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