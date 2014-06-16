سلال.."عليكم تجنب الإنزلاق في الجدل الذي لا يخدم البلاد"

دعا عبد المالك سلال، مدير حملة الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، مديري حملته بالولايات إلى ”احترام كل المتنافسين والالتزام بقوانين الدولة، وتجنب الانزلاق في الجدل الذي لا يخدم البلاد”

وقال سلال أمس بالعاصمة خلال ترأسه اجتماعا ضم مديري حملة بوتفليقة في 48 ولاية ”عليكم بالتعامل مع الجميع باحترام تام واحترام كل المتنافسين”، مشددا على ضرورة ”تجنب الانزلاق في الجدل الذي لا يخدم البلاد، والتحلي بالصدق والأخلاق والالتزام بقوانين الدولة”. وأكد على ”ضرورة إدارة حملة انتخابية بالولايات في مستوى سمعة ومسيرة المترشح بوتفليقة”، مذكرا بإنجازات الرئيس بوتفليقة في بناء مقومات الدولة وحقوق المرأة وتحقيق السلم والمصالحة الوطنية، وفي ميادين التعليم العالي والتكوين المهني والسكن والإصلاحات السياسية والاقتصادية التي عززت من قوة الجزائر الإقليمية والدولية

وفيما يخص عملية جمع التوقيعات لصالح المترشح، ذكر أنها ”فاقت العدد المحقق في رئاسيات 2014، ولقيت إقبالا واسعا من طرف كل فئات الشعب الجزائري وأحزاب التحالف الرئاسي و20 حزبا داعما للسيد بوتفليقة والمنظمات الجماهيرية”، مؤكدا ”لم يتم إرغام أي مواطن على توقيع الاستمارات، وهو ما يعطي صورة عن المشاركة الإيجابية” في رئاسيات أبريل 2019 وجدد سلال بالمناسبة التأكيد بأن ”ندوة الوفاق الوطني التي يعتزم الرئيس بوتفليقة تنظيمها في حال إعادة انتخابه ستكون مفتوحة لكافة الأطراف والجهات للخروج بإصلاحات توافقية”