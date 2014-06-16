برلماني سابق عن الأفلان سرّب معلومات تتعلق بالدولة لصالح جهات أجنبية

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، بمجلس قضاء العاصمة، برفع عقوبة المتهم "ب، أحمد" نائب برلماني سابق الى 8 سنوات سجن نافذة بعدما أدانته محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ب 5 سنوات سجن نافذة لمتابعته بجناية تسريب معلومات من شأنها الإضرار بمصالح الدولة، التي وجهت له على خلفية تسريبه لمعلومات تتعلق برئاسة الجمهورية والأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية للدولة الجزائرية وكذا معلومات عن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة "الى اطارات بالسفارة الاسبانية.

حياة سعيدي