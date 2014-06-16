بدوي يثني على «عبقرية» الشباب الجزائري لبلوغ أهدافه مهما كانت الظروف

الجزائر خرجت قوية من عنق الأزمة ولن نسمح بالمساس باستقرارنا

-القانون الأساسي للجزائر العاصمة سيرى النور قريبا

دافع وزير الداخلية، نور الدين بدوي، بقوة، عن إنجازات الرئيس بوتفليقة، لاسيما من خلال تعزيز الأمن والاستقرار بعد تفويت الفرص على «الهمجيين ومن يدعمهم في تهديد كيان الدولة»، مؤكدا أن الجزائر خرجت قوية من عنق الأزمة «فلا داعي لتثبيط الهمم ونشر اليأس خاصة عند الشباب الصاعد».

وشدد بدوي لدى إشرافه على تدشين المنشأة الطاقوية بسيدي رزين ببراقي، بالعاصمة، الخميس، بتكليف رئاسي، بحضور وزير الطاقة مصطفى قيتوني والرئيس المدير العام لمجمع «سوناطراك» عبد المومن ولد قدور، أن الحكومة ستواصل مرحلة البناء والتشييد مصرحا: «لن نسمح لأي كان بأن يمس مكتسباتنا التي حققناها أجيالا بعد أجيال لفائدة مواطنينا».

وأكد وزير الداخلية، أن الأمن والاستقرار يبقى على رأس الاولويات، فبعد تفويت الفرصة على الهمجيين ومن يدعمهم في تهديد كيان الدولة كانت المحاولات في ضرب منشآتها الطاقوية الاستراتيجية، غير أنها فشلت، مؤكدا أن: «الجزائر التي خرجت من عنق الزجاجة قوية لا داعي لتثبيط همم شبابها وزرع اليأس فيهم». وأثنى ممثل الحكومة على العمل «الجبار» الذي تقوم به شركة «سوناطراك»، على المستوى الوطني والقاري، منوها بالكفاءات الجزائرية من خريجي الجامعات الذين أثبتوا عبقرية الشباب الجزائري في بلوغ أهدافه مهما كانت الظروف، مؤكدا أن إعادة تشغيل مصفاة سيدي رزين للمنتجات المكررة بعد عملية صيانتها وتأهيلها، لترتفع قدراتها الإنتاجية إلى 3645 مليون طن سنويا بزيادة نسبتها 35 بالمائة، وستقلص فاتورة الاستيراد، لاسيما البنزين والمازوت. ورأى وزير الداخلية، أن منشأة سيدي رزين، تحمل دلالات قوية على الثورة التنموية التي تشهدها الجزائر، لاسيما بالمناطق التي عانت من ويلات الإرهاب، مؤكدا أنها ستسهم في تعزيز الحركية التنموية غير المسبوقة التي تشهدها العاصمة وضمان تزويدها الدائم بالمواد الطاقوية»، مشيرا إلى أنها على مشارف استقبال منشآت اقتصادية استراتيجية تندرج في إطار تجسيد مخططها الاستراتيجي لآفاق 2035، والرفع من آداء مرافقها إلى مصاف ما تقدمه عواصم العالم من خدمات ذكية وذات جودة.

ودافع وزير الداخلية عن إنجازات الرئيس في مجال الطاقة، فأكد أن سنة 2018 كانت سنة لتعزيز أمننا الطاقوي من خلال تدشين عدة محطات غازية بالجنوب»، كما تحدث عن توجه الحكومة نحو فعالية طاقوية بحلول آفاق 2030، عن طريق استغلال الطاقة النظيفة، لاسيما الشمسية، داعيا المواطنين إلى الوعي بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة.

ورافع بدوي من أجل تكييف القوانين لتتماشى مع التغييرات التي تشهدها عواصم العالم، معلنا أن القانون الأساسي للجزائر العاصمة سيرى النور قريبا، وسيسمح للعاصمة أن تكون متطورة وذكية.