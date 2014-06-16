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قال إن حصيلته مبنية على أرقام مزيفة

الأفافاس يعترض مسبقا على بيان السياسة العامة للحكومة

  22 فيفري 2019 - 17:29   قرئ 54 مرة   0 تعليق   الوطني
الأفافاس يعترض مسبقا على بيان السياسة العامة للحكومة

أعلن، أمس، حزب جبهة القوى الاشتراكية على لسان عضو الهيئة الرئاسية للحزب علي العسكري، عن اعتراضه مسبقا على بيان السياسة العامة للحكومة الذي من المنتظر أن يعرضه الوزير الأول أحمد أويحيى بعد غد الإثنين أمام البرلمان. 

قال القيادي في الافافاس علي العسكري، أن الاعتراض على بيان السياسة العامة للحكومة الذي يلخص الإنجازات المحققة بيني سنتي 2017 و2018 مع عرض الحصيلة الخماسية لسنوات 2014 و2018، قرار جاء على قناعة بأن الحصيلة مبنية على أرقام مزيفة ويسودها الكثير من الغموض وفاقدة للمصداقية ولم تعرض على مجلس المحاسبة، باعتبار أن الحكومة بحد ذاتها لم توضح بعد حول مصير قيمة الميزانية المالية المستهلكة طيلة 20 سنة والتي قاربت 1500 مليار دولار. ويرى العكس خلال التجمع الشعبي الذي نشطه، أمس، ببلدية ايث يني بولاية تيزي وزو، بأنه ليست هناك أية غاية من عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان الفاقد هو الآخر للشرعية بعد أن تم الدوس على الدستور وخرق القانون على غرار الكثير من مؤسسات الدولة سواء تعلق الأمر بالمجالس المنتخبة محليا أو على مستوى الوطني كما كان الحال مؤخرا بنسبة لتنصيب رئيس مجلس الأمة الذي يجب أن يكون ووفقا ما ورد في النصوص القانوني قبل 15 جانفي 2019، إلا أن الامر لم يكن حتى غاية نهاية الشهر وهو ما يعارض مع القانون.
من جهة أخرى، عاد عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري للحديث عن قرار الحزب مقاطعة رئاسيات 18 أفريل المقبل، بالتأكيد على أنه قرار اعتمد بعد نقاش معمق، حر وديمقراطي من طرف هيئات الحزب وبالتشاور مع القاعد النضالية. ويأتي كحتمية للمناخ السياسي السائد والمحيط بهذه العملية الانتخابية التي تفتقد لشروط إجراء استحقاقات نزيهة، ديمقراطية وشفافة وخوض غمارها ما هو إلا اعطاء مصداقية لواجهة ديمقراطية مزيفة كون أن نتائجها مسبقا لصالح مرشح النظام. هذا قبل أن يعود للحديث عن مبادرة الإجماع الوطني المقترحة من طرف الحزب، ويؤكد العسكري أن المشروع الذي حمله الزعيم الروحي للافافاس الراحل حسين ايت أحمد طيلة 70 سنة من النضال، يبقى الحل الوحيد من أجل الخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد. وأن المبادرة التي طرحها الحزب منذ 1995 وعمل على تطويرها عن طريق تنظيم جلسات اجتماعية، اقتصادية وسياسية. مع وتجديد مبدأ تبنيها باعتبارها استمرارية لفحوى نداء أول نوفمبر ومؤتمر الصومام، تبقى الوحيدة التي باستطاعتها بناء الجمهورية الثانية، ودولة القانون والعدالة الاجتماعية بالشكل التي يتطلع إليها جميع الجزائريين والجزائريات ويكون فيها الشعب سيدا.
أغيلاس. ب
 

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