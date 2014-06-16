«نمرّ بمرحلة تاريخية دقيقة وبوتفليقة وحده القادر على تسييرها»

رد عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، على المتحججين بـ»مرض الرئيس» لاعتراض ترشحه، مؤكدا أن أرقام العهدة الرابعة أكبر مما تمّ تحقيقه في فترات سابقة، داعيا المكلفين بإدارة الحملة عبر الولايات إلى «ضبط النفس» وعدم الردّ على المنافسين.

استبق سلال مظاهرات الجمعة بخرجة جمعته بالمدراء الولائيين للحملة الانتخابية للرئيس المترشح، بفندق الرياض بسيدي فرج، الخميس، نقل فيها رسائل الرئيس إلى الشباب، مقرّا بـ»مرحلة دقيقة وصعبة يطمح فيها الشباب إلى الاستجابة لطموحاته وانشغالاته التي ارتفعت في ظل التحولات التي يشهدها العالم والناجمة عن العولمة وتطور الرقمنة»، لكنّه أكد أن «هذه المرحلة ليس قادرا على تسييرها سوى بوتفليقة»، داعيا الشعب إلى «الوقوف معه». وأكد وجود تجاوب جماهيري كبير مع ترشح الرئيس، مستدلا بعدد التوقيعات التي تم جمعها والتي فاقت ما تم جمعه خلال رئاسيات 2014، مؤكدا: «لم نرغم أحدا على التوقيع». ويعتقد عبد المالك سلال، أن تسليم المشعل للشباب، يتطلب نقلة لا يستطيع أحد تحقيقها غير الرئيس الحالي بوتفليقة، موضحًا «الجزائر تمر بمرحلة تاريخية دقيقة، وظرف خاص، يتطلب رجل «قادر على شقاه ولا بد للشعب أن يكون معه». واعتبر سلال أنّ الندوة الوطنية التي أعلن عنها الرئيس ستتطرق إلى الإصلاحات التي قال بشأنها «الإصلاحات أصبحت حتمية فلا يمكننا البقاء في المستوى الذي نحن فيه». وفي تصريح، يظهر أنه تعليق على منع رئيس بلدية خنشلة، الذي تم توقيفه تحفظيا من قبل والي الولاية، بعد منعه المواطنين من التجمع قبالة مقر البلدية، لجمع التوقيعات لصالح المترشح رشيد نكاز، نبه سلال، إلى ضرورة عدم التعرض إلى الرافضين لفكرة استمرار بوتفليقة في سدة الحكم لخمس سنوات أخرى، مؤكدا على أهمية ضبط النفس وعدم اعتراض الرافضين للعهدة الخامسة. وأعرب مدير حملة بوتفليقة، عن رفضه استغلال المسؤولين الإداريين لمناصبهم التنفيذية لاعتراض منافسي بوتفليقة، مصرحا: «نحن مجرد متطوعين ولسنا موظفين ... علينا ألا ننزلق وراء الجدل الذي لا يخدم البلد ولا مرشحنا»، مضيفا: «أخلاقنا وتربيتنا لا تسمح لنا بالحط من مستوى مترشحنا ويتعين علينا أن نقود الحملة بكل صدق وحماس وفي إطار احترام قوانين الجمهورية».

ودافع الوزير الأول الأسبق، عن ما تم إنجازه خلال العهدة المنقضية، مصرحا: «البعض يقول إن الرئيس مريض، وأنا أقول: الأرقام تتحدث وسيتم عرضها من قبل أحمد أويحيي في البرلمان قريبا، وتظهر الأرقام أن ما تحقق بين 2014 و2018 أكبر مما تحقق في الفترة التي سبقتها».