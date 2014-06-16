القنصل العام الجزائري بتونس يحث الجزائريين على الإقبال على الإنتخابات

دعا القنصل العام الجزائري في تونس الشريف مصطفى بن عياد في تصريح لجريدة الصباح التونسية اليوم، الجزائريين المقيمين في تونس إلى الإقبال بكثافة على الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل 2019

وأكّد أن فترة التصويت للجزائريين في الخارج تمتد من 13 إلى 18 من افريل المقبل، مضيفا أن القنصلية خصصت سبعة مكاتب اقتراع اثنان في مكتبها في تونس والبقية في فضاء البلديات الراجعة بالنظر إلى عدد من مناطق البلاد (باردو وشواط ولاية منوبة وحمام الانف ولاية بن عروس ومنزل بورقيبة ولاية بنزرت اضافة الى ولايتي نابل وسوسة

وشدّد على أهميّة دور السلطات التونسية في تسهيل مهام القنصلية العامة في الإعداد للموعد الانتخابي الرئاسي في الجزائر.