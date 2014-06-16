ألمانيا تطرد 678 جزائريا من أراضيها سنة 2018

كشف بيان لوزارة الداخلية الألمانية، أنه تم طرد 678 جزائري، مقيم بصفة غير شرعية على أراضيها.

وحسب ذات الوزارة، فقد ارتفع عدد المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية، بألمانيا، بشكل ملفت للإنتباه.

وأشارت الداخلية الألمانية، أنه تم طرد 504 جزائري من أراضيها، سنة 2017، مقابل 678 سنة 2018، ما يعني ارتفاعا بـ 174 شخص.

من جانب آخر، أشار ذات البيان، أن الزيادة في عمليات الترحيل بألمانيا، لا تعني المواطنين الجزائريين فقط.

فقد بلغ عدد المهاجرين التونسيين غير الشرعيين 369 شخصاً سنة 2018، مقابل 251 عام 2017.

أما بالنسبة للمغاربة، فقد ارتفع عددهم من 634 في عام 2017 إلى 826 في عام 2018.