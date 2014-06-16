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حمس تدعو إلى تفهم رسالة المتظاهرين ضد العهدة الخامسة

  23 فيفري 2019 - 13:44   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
حمس تدعو إلى تفهم رسالة المتظاهرين ضد العهدة الخامسة

دعت حركة مجتمع السلم الداعين إلى استمرارية بوتفليقة على رأس الجمهورية، بما أسمته " التعقل "وفهم رسالة المتظاهرين الرافضين للعهدة الخامسة الذين خرجوا في مسيرات سلمية أمس.

وأشاد المكتب الوطني التنفيذي للحركة المجتمع أمس، في بيان له، بالتعبير الشعبي الواسع الذي شهدته أغلب ولايات الوطن، الذي أظهر من خلاله الجزائريون رفضهم اللامعقول المتعلق باستمرار الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة، ونوه المصدر ذاته بالسلمية والمستوى الحضاري الذي تميز به الجزائريون في مسيراتهم التي شارك فيها الرجال والنساء والشباب والمناضلون من مختلف الأطياف.

وطالبت حمس ا، من الجهات الراغبة في استمرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتعقل والاستماع إلى دعوات الشعب الجزائر الرافض لهذه الخطوة التي يتبنوها، مشددا على عدم تحميل الجزائر ما لا تطيقه.

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