بوتفليقة يوقّع على 5 مراسيم رئاسية

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على خمسة مراسيم رئاسية، تتضمن التصديق على إتفاقات تعاون ومذكرة تفاهم.

أبرمتها الجزائر مع عدد من الدول، وذلك طبقا للمادة 91-9 من الدستور، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

وأضاف البيان أن هذه المراسيم تتعلق بالإتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر وفيدرالية روسيا الموقعة بالجزائر بتاريخ 10 أكتوبر سنة2017.

أما المرسوم الثاني فيتعلق بالاتفاق بين الجزائر وحكومة جمهورية مالي في ميدان الصحة الحيوانية في حين يخص المرسوم الثالث إتفاق التعاون التقني في مجال الموارد المائية بين الجزائر وحكومة جمهورية مالي.

أما المرسوم الرابع فيتضمن إتفاق التعاون في مجال البحث الجيولوجي والمنجمي بين الجزائر وحكومة جمهورية مالي وكلها موقعة بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة2016.

كما وقع رئيس الجمهورية على مذكرة التفاهم بين الجزائر وجمهورية ناميبيا المتعلقة بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقعة بالجزائر بتاريخ 24 أكتوبر سنة 2017.