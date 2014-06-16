توقيف ثلاثة تجار مخدرات بتلمسان

أوقف حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني، أمس الجمعة، بتلمسان والغزوات، ثلاثة (03) تجار مخدرات وضبط (50.5) كيلوغرام من الكيف المعالج، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة اليوم السبت، أنه: "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقف حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني، يوم 22 فيفري 2019، بتلمسان والغزوات، ثلاثة (03) تجار مخدرات وضبط (50.5) كيلوغرام من الكيف المعالج".

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ببرج باجي مختار وتمنراست، (43) منقبا عن الذهب، وحجزت سيارة (01) رباعية الدفع، (08) أجهزة كشف عن المعادن، (04) مولدات كهربائية و(11) مطرقة ضاغطة، وفق المصدر.

وأضافت الوزارة أنه: "في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أوقف عناصر الدرك الوطني بتيارت، (06) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة".