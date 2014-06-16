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تتوفر على مؤهلات لتكون في مصاف الدول المتطورة اقتصاديا

الأفافاس يؤكد استمراره في النضال من أجل التغيير بالجزئر

  23 فيفري 2019 - 18:52   قرئ 49 مرة   0 تعليق   الوطني
الأفافاس يؤكد استمراره في النضال من أجل التغيير بالجزئر

أكد منسق الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري، أمس السبت، بأم البواقي بأن تشكيلته السياسية مستمرة في النضال الديمقراطي من أجل التغيير. 

وخلال الكلمة التي ألقاها أمام جمع من مناضلي حزبه والمتعاطفين معه بدار الثقافة نوار بوبكر، أضاف العسكري «مستمرون في التغيير عن طريق الشعب ونعمل على إيجاد بديل سلمي ديمقراطي اجتماعي».

وأردف ذات المتحدث، «نحن وطنيون ونناضل حتى يتحقق السلم الاجتماعي والانسجام من خلال الابتعاد عن العنف والبحث عن حل سياسي وديمقراطي لمشاكل البلاد على وجه الخصوص». ودعا منسق الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية إلى «إرساء دولة القانون والحريات حتى يثق الشعب في بلاده ويضمن حقوقه ويتخلى الشباب على وجه الخصوص عن فكرة هجرة البلاد». في سياق حديثه عن الإصلاحات الاقتصادية، أشار العسكري إلى أن «الجزائر تتوفر على مؤهلات وخيرات في مختلف أنحاء الوطن بإمكانها أن تجعل منها بلدا مصدرا لشتى المنتجات ومن ثمة الارتقاء إلى مصاف الدول المتطورة اقتصاديا».

بوعلام ح.

 

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