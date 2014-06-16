﻿ سكان القصبة غير معنيين بالترحيل في مرحلته الـ 24

زوخ يؤكد أن القصور والأماكن التاريخية والدويرات تدخل ضمن عملية الترميم

قال والي العاصمة عبد القادر زوخ، إن أشغال ترميم القصبة تحتاج إلى وقت لإتمامها خاصة وأنها لاتزال ورشة مفتوحة، مشيرا في سياق ذي صلة إلى أن كل المساجد والأماكن التاريخية تدخل ضمن مشروع إعادة تهيئة القصبة بهدف استرجاع عبق الماضي، وأن سكان القصبة غير معنيين بعملية الترحيل الـ24.

استحسن والي العاصمة عبد القادر زوخ، بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني للقصبة أمس تقدم الأشغال بعدد من القصور والمساجد التي تحظى بالبرنامج الخاص بإعادة تهيئة القصبة، خاصة أشغال الإنجاز التي وقف عليها الوالي خلال زيارته التفقدية للمقاطعة الإدارية لباب الوادي وبالضبط لمسجد الداي الذي بلغ درجة جد متقدمة في أشغال الترميم الجارية بالمكان، الذي يعتبر مكانا تاريخيا لحادثة المروحة كما يعتبر رمزا من رموز القلعة والسلطة، وفي هذا الخصوص قال زوخ إن أشغال الترميم الجارية بالقصر وتتطلب وقتا كبيرا غير أنها اليوم بلغت درجة جد متقدمة بسبب تقدم جهود القائمين عليه من مهندسين معماريين القائمين الذين يقومون بدور إيجابي.

واستحسن الوالي أشغال الترميم والاكتشافات الاثرية، على مستوى «مخزن الذخيرة»، و»قصر حسان باشا» المجاور لمسجد كتشاوة أين تم وضع رواق مخصص للزوار والسياح التي تقدمت الأشغال بها، بسبب تسريع القائمين عليها بالترميم بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الولائية التي تساهم بقدر الإمكان، ونوه زوخ إلى إعادة إصلاح المصاعد وإعادة الترميم بتعيين المقاولين وحتى مساهمة الولاية المادية والبشرية في عملية الترميم زيادة إلى ذلك كل المساجد والقصور وحتى الأماكن التاريخية بالعاصمة تدخل في إطار الترميم. 54 مؤسسة خاصة مكلفة بالترميم بشأن أشغال الترميم، قال زوخ، إنها بلغت درجة جد متقدمة خاصة أن الاشغال تقوم بها مكاتب دراسات ومقاولين جزائريين بلغ عددها 54 مؤسسة خاصة بالترميم سمحت بخلق 1200 منصب شغل منها 200 مهندس معماري من خريجي الجامعات الجزائرية التي باتت تعد مثال كبيرا لترميم منشآت القصبة وكسب الخبرة والمهارة تقنيات الترميم. وكشف زوخ على هامش الندوة الصحفية، أن قضية تهيئة كل قنوات صرف المياه الصرف الصحي ومياه الأمطار بلغت بنسبة 80 بالمئة التي كانت تحت إشراف مؤسسة الري، خاصة وأن أشغال تهيئتها تعتبر أشغال تحتية وغير مرئية والتي لها دور هام لأن بعض الأجزاء تضررت بالقصبة جراء مياه الأمطار والمياه القذرة فضلا عن القيام بهذه الأشغال حتى العمارات والبنايات بالقصبة لتفادي تعرضها للانهيار.

«جون نوفال» سيُساهم بأفكاره في ترميم القصبة

أكد زوخ، بخصوص المهندس المعماري الدولي «جون نوفال»، أنه سيساهم عن طريق أفكاره الاستراتيجية في ترميم القصبة، قائلا بأن الجزائر بحاجة الى هذا المهندس المعماري الذي يمتلك خبرة عالمية، كما سيشارك نوفال في المخطط الاستراتيجي للولاية ومخطط شغل الأراضي لجامع الجزائر والقصبة السفلى عن طريق توظيف بعض أفكاره بتقنيات حديثة وعصرية. ومن أجل تزكية هاته الأشغال، خاصة أن القصبة تراث دولي مصنفة ضمن «اليونسكو»، أما حاليا يتم التفكير في وضع متحف خاص بالقصبة يروي معركة الجزائر عن طريق تقديم اقتراحات لوزارة الثقافة. ودعا الوالي كافة المواطنين القاطنين بمختلف الدويرات بالعاصمة المشاركة في ترميم وتهيئة الدويرات دون الخضوع لأي اجراء قانوني.

ترحيل أزيد من 3 آلاف عائلة اليوم

وفي سياق ذي صلة، قال والي العاصمة بشأن عملية الترحيل أن سكان القصبة غير معنيين بعملية الترحيل، حيث سيتم ترحيل أزيد من 3 آلاف عائلة اليوم في إطار عملية مشتركة مع وزارة السكن بالعاصمة، وأضاف زوخ أن المقاطعة الإدارية للشراقة معنية هي الأخرى بترحيل 300 عائلة تقطن بكل من عين البنيان ودالي إبراهيم وأولاد فايت والشراقة. أما بالنسبة للعملية الـ25 من الترحيل فقد تفادى والي العاصمة، ذكر أي تفاصيل عنها بسبب عدم وجود معطيات دقيقة للعملية.

زهرة قلاتي