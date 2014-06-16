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سيتم الفصل في تاريخه خلال اجتماع المجلس الوطني

النقابة الوطنية للصيادلة الخواص تهدد بالدخول في إضراب وطني

  23 فيفري 2019 - 19:07   قرئ 11 مرة   0 تعليق   الوطني
النقابة الوطنية للصيادلة الخواص تهدد بالدخول في إضراب وطني

 

قررت نقابة الصيادلة الخواص شن إضراب وطني سيتم الفصل في تاريخه خلال اجتماع المجلس الوطني المقرر يوم 9 مارس المقبل، ردا على الجرائم المتكررة التي تستهدف الصيادلة، حيث تشرع النقابة، بداية من الغد الإثنين وإلى غاية 5 مارس المقبل، في عقد لقاءات طارئة لمكتبها الوطني موازاة مع مراسلة كل من وزارتي العدل والصحة وإيداع شكوى بخصوص الاعتداءات والجرائم التي تستهدف مهنيي القطاع بسبب الثغرات الموجودة في ملف بيع الأدوية الشبيهة بالمهلوسات. 

سيتم عقد لقاء للمجلس الوطني يوم 9 مارس بناء على مدى تجاوب السلطات مع مطلب الصيادلة، حمايتهم من هذه الجرائم، من خلال إدراج بعض المهلوسات التي يكثر عليها الطلب في قائمة الأدوية الشبيهة بالمهلوسات، خاصة عقب جملة من الجرائم التي راح ضحيتها صيادلة أو أحد أفراد أسرهم، حيث كان هذا الموضوع محل الشكوى التي تضمنها بيان نقابة الــ «سنابو»، الذي استغرب محاولة بعض الأطراف رفض حق الصيادلة في الإضراب للتعبير عن الظلم المسلط عليهم والثغرات القانونية التي جعلتهم تحت رحمة متعاطي المهلوسات، بحجة أن الظرف الذي تعيشه البلاد، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية، لا يسمح بتنظيم الاحتجاجات، حيث شدد البيان الموقع من طرف رئيس النقابة، مسعود بلعمبري، على أن «سنابو» لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يتعرض له الصيادلة من جرائم واعتداءات، وستتحمل مسؤوليتها من خلال تبني موقف صارم إلى غاية تأمين المهنيين وعدم تحميلهم في كل مرة مسؤولية تسريب هذه المهلوسات بطريقة غير قانونية، حيث أشارت النقابة إلى تحقيق تم فتحه في ولاية ڤالمة، بعد ثبوت تورط طبيبة تعمل في مصلحة «الكناص» في تحرير وصفات طبية مزورة يستعملها متعاطو المهلوسات للحصول عليها في الصيدليات.

وللإشارة فقد كانت نقابة الصيادلة الخواص قد أعلنت أن اللجنة المشتركة بين وزارتي العدل والصحة والمصالح الأمنية ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني ومصالح الدرك الوطني وديوان مكافحة المخدرات، إضافة إلى ممثلي «سنابو»، أوشكت على طي الملف الخاص بمراجعة القانون 04 ـ 18 الصادر في ديسمبر 2004، الخاص بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين، حيث سيتم الإفراج عن قائمة جديدة تضم حوالي خمس مواد تستعمل حاليا مؤثرات عقلية وتعرف رواجا كبيرا في أوساط الشباب خاصة المراهقين، وهو إجراء من شأنه ضبط عملية بيع هذه الأدوية، حسب «سنابو.»

منيرة ابتسام طوبالي

 

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