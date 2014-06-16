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﻿ أكدت ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين بشكل ملفت للانتباه

ألمانيا ترحل 678 «حراق» جزائري من أراضيها سنة 2018

  23 فيفري 2019 - 19:20   قرئ 22 مرة   0 تعليق   الوطني
ألمانيا ترحل 678 «حراق» جزائري من أراضيها سنة 2018

رحلت مصالح الأمن الألمانية 678 «حراق» جزائري خلال السنة الماضية، حيث كشف بيان لوزارة الداخلية الألمانية، أنه تم طرد 678 جزائري، مقيم بصفة غير شرعية على أراضيها، مشيرة أنه تم طرد 504 جزائري من أراضيها، سنة 2017، مقابل 678 سنة 2018، ما يعني ارتفاعا بـ 174 شخص. 

أكدت الوزارة على ارتفاع عدد المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية، بألمانيا، بشكل ملفت للانتباه، مشيرة أن الزيادة في عمليات الترحيل بألمانيا، لا تعني المواطنين الجزائريين فقط، فقد بلغ عدد المهاجرين التونسيين غير الشرعيين 369 شخصاً سنة 2018، مقابل 251 عام 2017، أما بالنسبة للمغاربة، فقد ارتفع عددهم من 634 في عام 2017 إلى 826 في عام 2018، وتأتي هذه الأراقم قبل تصويت البرلمان الألماني عن تصنيف الجزائر ودول المغرب الكبير على غرار تونس والمغرب كدول آمنة ما سيسهل على السلطات الألمانية تسهيل ترحيل «الحراقين» المتواجدين على أراضيها وكذا رفض طلبات لجوء الجزائريين لكن لا يزال هناك تصويت آخر مهم كي يتم العمل بالقرار

-حسب الصحافة الألمانية- حيث ستعرف السنة الجارية ارتفاعا أكبر في عدد المرحلين بعد استكمال إجراءات تصنيفها كدول آمنة.

وكانت المانيا قد رحلت 1500 مهاجر من دول المغرب الكبير، من المخالفين للوائح الإقامة في الأشهر الـ 11 الأولى من 2018، حسب بيانات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية، وتفيد بيانات وزارة الداخلية الألمانية بأن 534 جزائرياً، 665 مغربياً و318 تونسياً، رحلوا من ألمانيا حتى نوفمبر 2018، وكشفت البيانات عن اختيار 386 مهاجراً من تلك الدول العودة إلى أوطانهم طوعاً، على امتداد 2018، من بينهم 266 جزائرياً، 53 مغربياً، و67 تونسياً، حيث وتسمح العودة طوعا للمهاجرين غير الشرعيين بالاستفادة من برامج تمويل من الحكومة الألمانية لإطلاق مشاريع خاصة بهم في دولهم الأصلية، أين كشف وزير التنمية والتعاون الألماني جغرد مولر أثناء زيارته لتونس في أكتوبر  الماضي، خططاً لبرامج انتداب تستهدف تخصيص حصة للمهاجرين المرحلين لادماجهم في شركات ألمانية مستثمرة بدول جنوب المتوسط.

أسامة سبع

 

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