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الاتحاد الأوروبي يُقر شروطا جديدة للحصول على «الفيزا»

رفع تكاليف تأشيرة «شنغن» إلى 80 أورو

  23 فيفري 2019 - 19:20   قرئ 11 مرة   0 تعليق   الوطني
رفع تكاليف تأشيرة «شنغن» إلى 80 أورو

شدد الاتحاد الأوربي في إجراءات الحصول على تأشيرة الدول الى فضاء «شنغن»، وأقر بصفة رسمية رفع تكاليف التأشيرة، إلى 80 أورو بدل 60 أورو في قرار جديد صادقت عليه الدول الأعضاء نهاية الأسبوع، وسيشمل 100 دولة في العالم منها الجزائر. 

عقد المجلس الأوروبي، اتفاقا جديدا مع البرلمان الأوروبي، تضم مجموعة من التعديلات المتعلقة بالمدونة الأوروبية لتأشيرات الدخول إلى الدول المنتمية الى فضاء» شنغن» وتهدف التعديلات الجديدة التي أدخلها الاتحاد الأوروبي، إلي تسريع الإجراءات بالنسبة للمسافرين الذين تتوفر فيهم الشروط وتوضيحها، حسب بيان صُدر عن المجلس الأوروبي، الذي اتخذ قرار يقضي برفع كلفة أو تسعيرة أو رسوم الحصول على التأشيرة من 60 أورو إلى 80 أورو، وذلك لمساعدة البلدان الأعضاء ضمن هذا الفضاء على تغطية تكاليف معالجة طلبات التأشيرة.

وتقضي التدابير الجديدة بحسب نفس البيان، الى الترخيص بإمكانية وضع طلبات التأشيرة 6 أشهر أو 15 يوما على الأكثر قبل السفر، عوض مدة الثلاثة أشهر المعمول بها في الوقت الراهن مع إقرار تسهيلات جديدة لصالح طالبي تماشيا مع التطور التكنولوجي الحاصل، إذ سيمكن لطالب التأشيرة تقديم الطلب وتوقيع وثيقة الطلب إلكترونيا. ويشير البيان الى أن الإجراءات الجديدة تتيح للمسافرين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، الاستفادة من تأشيرة صالحة تدريجيا من سنة واحدة إلى خمسة أعوام، وذلك في سياق الإجراءات المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإقرار الرقابة على حركة تنقل الأشخاص القادمين من 100 دولة الى دول فضاء «شنغن». وأشار البيان الذي تضمن الإجراءات الجديدة الى أنه يمكن للجنة الأوروبية، أن تقترح على المجلس الأوروبي، تشديد تدابير الحصول على التأشيرة، في حالة بلد لا يتعاون في مجال قبول استقبال رعاياه، وذلك عملا بالمبدأ الدبلوماسي القاضي بالتعامل بالمثل ويعود للجنة، بالمقابل، اقتراح تقليص حقوق التأشيرة، وتقليص مدة البت في الطلبات وإطالة مدة صلاحية التأشيرات في حالة بلد يتعاون في مجال استقبال رعاياه.

ياسمين بوعلي 

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