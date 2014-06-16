توزيع 4 آلاف وحدة سكنية بالعاصمة

أكد عبد القادر زوخ والي ولاية الجزائر أمس السبت أن المرحلة 24 من عملية الترحيل وإعادة الإسكان التي ستنطلق اليوم، وستشهد توزيع ما يربو عن 4 آلاف وحدة سكنية في عملية مشتركة مع وزارة السكن لتوزيع السكنات على المواطنين في مختلف الصيغ.

وقال الوالي أن ولاية الجزائر ستشهد غدا الموافق لـ 24 فيفري، في عملية مشتركة مع وزارة السكن توزيع ما يربو عن 4 آلاف وحدة سكنية ستوزع على المواطنين ومن بينهم أصحاب السكنات الهشة وذوي المساكن الضيقة وكذا مستفيدو صيغة البيع بالإيجار "عدل".

وأوضح أن هناك 1200 عائلة سيتم ترحيلها إلى سكنات لائقة، ومنها 520 عائلة تعاني من الضيق ستستفيد من سكنات في صيغة عمومي إيجاري إضافة إلى 2500 وحدة سكنية ستوزع للمستفيدين من صيغة عدل، معتبرا ذلك "تأكيد للجهود المبذولة في تطبيق برنامج الإسكان الذي أطلقه رئيس الجمهورية".

وعن المرحلة 25 لعملية الترحيل، تحدث الوالي عن"نية بدء القضاء نهائيا على سكنات الضيق والأقبية وما تبقى من سكان الأسطح"، وقال إن دراسة الملفات"متواصلة وبحاجة إلى وقت لضبط القوائم النهائية".