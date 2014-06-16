الدالية تدعو لجنة المرأة العربية إلى مجابهة العنف الجنسي المرتبط بالإرهاب

دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، صبيحة اليوم الأعضاء المشاركون في اجتماع الدورة الثامنة والثلاثين للجنة المرأة العربية، إلى ضرورة مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري، أين شددت بالمناسبة على ضرورة مجابهة العنف الجنسي المرتبط بالإرهاب ذلك من خلال الرد على المفاهيم الخاطئة تلك التي يستخدمها المتطرفون لتبريره، أيضا واصلت الدالية وأشارت أيضا الى ضرورة ضبط الآليات الازمة لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية ذلك من خلال تنشيط خطط العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 الداعي إلى تمكينهن من لعب دورهن الهام في منع نشوب النزاعات بالإضافة الى اتخاذ التدابير الازمة لحماية النساء والفتيات من العنف في أوقات النزاع.

منيرة ابتسام طوبالي