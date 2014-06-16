قال أن الإستمرارية ستضمن الحفاظ على سداد الخطى

بوتفليقة: الجيش بحاجة للشعب من أجل الحفاظ على استقرار البلاد

قال رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ان الجيش الشعبي الوطني، في حاجة ماسة إلى إلى شعب واع ومجند ومجند، ويقف لكي يكون سندا ثمينا ودرعا قويا للحفاظ على استقرر البلاد .

ودعا الرئيس بوتفليقة، في رسالة موجهة بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات بأدرار، التي قرأها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم، إلى الحفاظ على المكتسبات والإستمراية، حيث يضيف كل جيل حجرة على ما بني قبله.

وأضاف في ذات الصدد أن الإستمرارية ستضمن الحفاظ على سداد الخطى، وتسمح بإدراك الإخفاقات الهامشية ما سيسمح للجزائر بمضاعفة سرعتها للحاق بركب الدول.