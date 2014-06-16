سلال يعلق على مظاهرات 22 فيفري و يقول أن الأيام القليلة ستكون هادئة

علق عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، من أدرار اليوم الاحد 24 فيفري، على الاحتجاجات الأخيرة ضد العهدة الخامسة لبوتفليقة

وقال سلال للصحفيين في ختام اجتماع مع شيوخ الزوايا " أؤكد لكم أن الايام القليلة القادمة ستكون هادئة وأضاف “للشعب الحق في التعبير كما يحلو له، ولكن هناك شباب متفقون (مع السياسة الحالية)، الشيء الأساسي هو أن نحمي استقرار البلاد” وكان شيوخ الزوايا في أدرار قد استبقلوا عبد المالك سلال، حيث ألعناو مساندتهم لترشح رئيس الجمهورية لعهدة انتخابية خامسة