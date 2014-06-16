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ربراب يضع حجر أساس إنجاز مركز تكوين شبيبة القبائل بتيزي وزو

  24 فيفري 2019 - 15:38   قرئ 41 مرة   0 تعليق   الوطني
ربراب يضع حجر أساس إنجاز مركز تكوين شبيبة القبائل بتيزي وزو

حل، اليوم، رجل الأعمال الجزائري رئيس مجمع سيفيتال أسعد ربراب ، بولاية تيزي وزو أين كانت له زيارة ميدانية إلى كل من بلدية صوامع لتفقد ومعاينة أرضية احتضان مشروعه الاستثماري الضخم المتمثل في إنشاء مصنع إنتاج نوافذ وأبواب الألمونيوم من نوع "أوكسو"، فضلا إلى إشرافه على وضع حجر أساس إنجاز مركز تكوين لفريق شبيبة القبائل بمنطقة وادي عيسي.

حضي رئيس المدير العام لمجمع سفيتال باستقبال كبير من طرف مواطني ومسؤولي المجلس الشعبي لبلدية صوامع  التي حل بها رفقة وفد كبير مشكل  من مسؤولي المجمع ومنتخبين محليين وممثلين عن المجتمع المدني، حيث كانت له وقفة ومعاينة للموقع الذي من المنتظر أن يحتضن مشروع إنجاز أكبر مصنع لإنتاج نوافذ وأبواب الألمونيوم من نوع "أوكسو"  الذي يعد ثمرة سلسلة من المشاورات التي أطلقها المجمع مع السلطات الولائية في 2017 أسفرت في ختامها على منح المجمع أرضية تعود ملكيتها لبلدية صوامع الواقعة بدائرة مقلع شرق ولاية تيزي وزو. تقدر مساحتها بـ20 هكتار لاحتضان  المشروع الاستثماري الضخم، بميزانية مالية تجاوزت 100 مليون دولار، مع إمكانية خلق 12 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حسب البطاقة التقنية للمشروع الذي هو عبارة عن مجمع يتضمن عدة وحدات صناعية بطاقة إنتاج تفوق 500.000 وحدة عن إطلاقه مع إمكانية رفعها بعد السنوات الثلاث الأولى. الأمر الذي يعتبر بمثابة قيمة مضافة ليس فقط للاقتصاد المحلي وإنما الوطني بصفة عامة خاصة أن مجمع "سفيتال" يعتزم جعل مجمع "أوكسو" تيزي وزو من أكبر المنافسين في هذا المجال على الصعيد العالمي خصوصا أن نصف طاقته الإنتاجية ستوجه إلى التصدير باعتباره منتوج ينافس نفس المنتوج المصنع في أرويا وبمعايير مطابقة للمقاييس الدولية.  وكمحطة ثانية من زيارته إلى الولاية في إطار سياسة مجمع سفيتال الرامية إلى توسيع استثماراته بالمنطقة التي تعاني اقتصاديا، أشرف اسعد ربراب وفي أجواء استثنائية ميزها الحضور الكثيف لمسؤولي قطاع الرياضة، ممثلين عن إدارة الشبيبة يترأسهم رئيس النادي شريف ملال، فضلا عن العديد من اللاعبين القدامى، على وضع حجر الأساس إنجاز مركز التكوين "الجياسكا" الذي يدخل في إطار عقد الرعاية والتمويل الموقع بين الطرفين. حيث من المرتقب أن تنطلق أشغال إنجاز المركز  قريبا ويعد الأول من نوعه على المستوى الوطني ولمدة إنجاز قدرت بـ24 شهرا.  في ساق ذاته وفي الكلمة التي القها اسعد ربراب أمام الحضور بهذه المناسبة، أكد المركز يدخل في سياسة المجمع في تمويل فريق شبيبة القبائل على غرار الكثير من النوادي الوطنية. مضيفا "من الواجب اليوم أن نبرز لشبابنا في كافة قرى منطقة القبائل الذي تنخره البطالة ويدمن على الكحول والمخدرات، أن نبرز له طريق بديل الذي هو طريق الرياضة خدمة للصحة العمومية وكذا الارتقاء بالمستوى الإنساني". مؤكدا أن المشروع سيرافق النوادي الشابة المتواجدة في المنطقة "تحدثت مع مسيري الشبيبة بهدف مساعدة، تكوين وتشكيل مشتلة وخزان من اللاعبين للفريق وكذا للمنتخب الوطني مع السماح بفرض أنفسهم على المستوى الدولي. من اجل تكوين نجوم في ميدان الرياضي، ذلك عوض اخذ اللاعبين من الخارج يجب علينا أولا تكوين شبابنا تلبية لحاجة البلاد والاحتراف في الخارج". 

أغيلاس، ب

 

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