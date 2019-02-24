﻿بصفتها رئيسة الدورة الـ 38 للجنة العربية للمرأة

الدالية تدعو إلى مجابهة المفاهيم الخاطئة لتبرير العنف ضد المرأة

دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، صبيحة أمس، الأعضاء المشاركين في اجتماع الدورة الثامنة والثلاثين للجنة المرأة العربية، إلى مجابهة المفاهيم الخاطئة التي يسوّقها المتطرفون لتبرير العنف ضد المرأة، أبن أشارت بالمناسبة إلى ضرورة ضبط الآليات اللازمة لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية ذلك من خلال تنشيط خطط العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 الداعي إلى تمكينهن من لعب دورهن الهام في منع نشوب النزاعات، إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية النساء والفتيات من العنف في أوقات النزاع.

حثت الدالية -بصفتها رئيسة الدورة الـ 38 للجنة العربية للمرأة- الدول العربية، على التحسيس بضرورة مناهضة العنف ضد المرأة، الفتاة والعنف الأسري، ومجابهة العنف الجنسي المرتبط بالإرهاب، والرد على المفاهيم الخاطئة التي يستخدمها المتطرفون لتبريره، حيث قالت -على هامش الدورة الـ 38 للجنة المرأة العربية المنعقدة أمس بالجزائر بالتنسيق مع جامعة الدول العربية- إنه ينبغي علينا -كدول عربية- ضبط الآليات الضرورية لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة بالمنطقة العربية وما بعدها، وتنشيط خطط العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية النساء والفتيات من العنف في أوقات النزاع، مع تمكينهن من لعب دورهن الهام في منع نشوب النزاعات وحلها، وأضافت الدالية، أنه «ينبغي ألا نتغافل عن التمييز المركب والمعقد الذي تتعرض له النساء اللواتي يعانين من إعاقة معينة، ويجعلهن أكثر عرضة للإقصاء والتهميش، وواجبنا التنسيق المحكم من أجل رفع الحواجز أمام مشاركتهن في كل نشاطات المجتمع ونقلهن من بؤرة التبعية وذهنية المساعدات إلى الآفاق الرحبة للاستقلالية والاندماج والمساهمة في مسارات التنمية فيما يتعلق بالمكتسبات التي حققتها المرأة المقاولاتية.» مضيفة بأن «تنامي المقاولاتية النسوية وحركية تنظيمات سيدات الأعمال العرب، ظاهرة إيجابية في وطننا العربي تحتاج منا التثمين والدعم والمرافقة، لتوفير بيئة عمل أكثر أماناً للنساء، وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية، والمزيد من الرفاه للأسر والنماء للمجتمعات، داعية إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الناضجة والممارسات الحسنة التي سمحت للمرأة باقتحام العمل السياسي والانتخابي، ومكنتها من الوصول إلى المناصب القيادية ومواقع صنع القرار تحقيقا لأهداف المساواة والتنمية والسلم.»

وذكرت الدالية أن الدورة الـ 64 للجنة الأمم المتحدة، المخصصة لوضع المرأة، والتي ستعقد بنيويورك في مارس 2020، ستكون فرصة لدولنا العربية للتوافق على تقرير موحد حول مدى تنفيذنا لإعلان منهج عمل بكين بعد 25 عاما، مما يستدعي بناء القدرات في مجال إعداد تقارير الاستعراض الطوعي الوطنية حول أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، لاسيما ما تعلق بالهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين.