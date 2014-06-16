دعا بن غبريت إلى ضرورة تعديلها في أقرب وقت..عيسى:

«دروس التربية الإسلامية للطور الثانوي مرجع لأفكار التكفير والإقصاء»

ارتفاع في عدد التلاميذ والأستاذة

جدد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى دعوته لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بضرورة تعديل برنامج العلوم الإسلامية في الطور الثانوي مثلما طرأ على مقررات الطورين الابتدائي والمتوسط، مشيرا إلى أن بعض الدروس أصبحت مرجعا لأفكار «التكفير، التمييز والإقصاء».

أكد محمد عيسى، أمس، خلال انطلاق الدورة العادية للمجلس الوطني للبرامج الخاص بقطاع التربية الوطنية أن المرجعية الدينية الوطنية ليس المقصود منها «مراجعة القرآن والسنة» وإنما تعني الطريقة التي اختارها أجدادنا لتطبيق الدين الإسلامي، مضيفا أن برامج العلوم الإسلامية في مختلف الأطوار التعليمية لا بد أن تراعي هذا الإطار المرجعي.

وأشار محمد عيسى في سياق حديثه إلى أن وزارة الشؤون الدينية بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية عقدت جلسات عمل لإعادة النظر في برامج التربية الإسلامية في الطورين الابتدائي والمتوسط، العمل لا يزال متواصل ليمس الطور الثانوي خاصة ما تعلق ببعض الدروس التي أشار إليها الوزير لا سيما ما تعلق بدرس الفصل بين مبادئ علم التوحيد الذي قال عيسى أن أغلب المدارس الإسلامية لا يعتمدون على هذه الدروس في المقررات. وقال محمد عيسى في تصريح سابق، خلال إشرافه على اجتماعه للمجالس العلمية بدار الإمام بالمحمدية أن برنامج العلوم الإسلامية في الطور الثانوي تسبب في ظهور أشخاص «غير متدينين، و لا يرتادون المساجد لكنهم يسبون دينك لأنك لا تتخذ موقفا ما»و أكد عيسى فيما يخص مسألة توجيه الأئمة في خطب الجمعة أن وزارته « تعتمد في توجيه الأئمة في الخطب على السنة النبوية التي تمنع التشخيص والتشهير والتي تأمر بالنصيحة. من جهتها، كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، خلال انطلاق الدورة العادية للمجلس الوطني للبرامج، عن ارتفاع عدد التلاميذ بما يزيد عن مليون ونصف تلميذ، وعدد الأستاذة إلى نحو 136 ألف أستاذ، والمؤسسات التعليمية إلى نحو 7 آلاف مؤسسة، منذ الشروع في تنفيذ برامج الإصلاحات للقطاع. وأكدت بن غبريت، أن إعادة التوازن للبرامج التعليمية وتطويرها، وهي المهمة التي سيشرف عليها المجلس، ستمكن من إعطاء مقاربة جديدة في تدريج العملية التعليمية الأساسية فيما يتعلق بالفهم والثقافة العلمية والرياضيات، وأوضحت الوزيرة، أن المجلس سيقوم بعمل نسقي وترتيبي لمضامين المعلومات وإعادة تكييفها والتطورات الراهنة التي تفرضها تحولات العالم التكنولوجية والمعرفية، مؤكدة أن المضامين في المستقبل لن تكون مركزة ومكثفة بل ستكون أكثر تدرجا لتسهيل الفهم على التلاميذ.