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مشادات بين رجال الشرطة والمحتجين وتوقيفات بالجملة

مصالح الأمن تفرق مظاهرة حركة «مواطنة» وسط العاصمة

  24 فيفري 2019 - 19:23   قرئ 32 مرة   0 تعليق   الوطني
مصالح الأمن تفرق مظاهرة حركة «مواطنة» وسط العاصمة

فرقت مصالح الأمن الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالتغيير ورفض ترشح الرئيس بوتفليقة للعهدة الخامسة دعت اليها حركة «مواطنة»، حيث اختلف سير الاحتجاجات أمس عما عرفته مختلف شوارع العاصمة الجمعة، أين عرفت مشادات بين المحتجين ورجال الشرطة الذين اضطروا لتوقيف العشرات من المحتجين واستخدام الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تضاعفوا قادمين من شارع ديدوش مراد مرددين النشيد الوطني و»من جبالنا» و»جزائر حرة ديمقراطية» وغيرها من الشعرات الأخرى.

 

عرفت العاصمة، أمس، إجراءات أمنية مكثفة منذ الصبيحة تحسبا للاحتجاجات التي دعت إليها حركة مواطنة تعبيرا عن «رفضها لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة» حسب تصريحات مسؤولين عن الحركة، أين عرفت ساحة أودان اقبالا محتشما قبل منتصف النهار من طرف المحتجين وحضورا مكثفا من قبل عناصر الأمن بالزي المدني والرسمي وكذا قوات مكافحة الشغب التي حاولت غلق الساحة المقابلة للنفق ومنع التجمع فيها من خلال توجيه المتظاهرين نحو شارع ديدوش مراد التي شهدت حضور من الناطقة باسم الحركة زبيدة عسول ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان والعديد من الحقوقيين على غرار مصطفى بوشاشي والناشطة أميرة بوراوي، أين بدأ عدد المحتجين بالتضاعف عبر فترات بعد التحاق عدد كبير من المواطنين من رجال ونساء شباب وشيوخ من مختلف بلديات العاصمة قادمين عبر شارع ديدوش مراد ما أفقد مصالح الأمن السيطرة جزئيا بسبب تفرق المتظاهرين عبر مجموعات ما اضطرهم لطلب الدعم بوحدات أخرى من أجل السيطرة على الوضع، حيث رفض المتظاهرون شعارات ترفض ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة مرددين النشيد الوطني و»من جبالنا» و»جزائر حرة ديمقراطية» رافعين الأعلام الوطنية ما جعل مصالح الأمن توقف المحتجين وتضعهم بسيارات الأمن وتحويلهم نحو مراكز الأمن الوطني عبر العديد من المحافظات ببلديات العاصمة، لتُفرج عنهم بعد ذلك. في سياق متصل، حافظت مصالح الأمن على انتشارها بالطريق الرئيسية للحفاظ على الأمن العام، فيما بقيت أفراد الوحدات الجمهورية للأمن الوطني للحميز والقبة أمام ساحة أول ماي وقرب المديرية العامة للأمن الوطني والبريد المركزي تحسبا لأي انزلاقات أو تمدد المسيرات .

أسامة سبع

 

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