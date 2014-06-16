برقية وكالة الأنباء الجزائرية حول مظاهرات 22 فيفري تحدث ثورة

استقالة بالقناة الثالثة وإقالة مدير أخبار التلفزيون وصحفيو الإذاعة يحتجون

أحدثت برقية وكالة الأنباء الجزائرية، التي تحدثت عن احتجاجات المواطنين يوم الجمعة 22 فيفري، للمطالبة بعدول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عن الترشح لعهدة رئاسية خامسة، ثورة استقالات وإقالات داخل المؤسسة العمومية للإذاعة والتلفزيون.

شهدت أروقة مبنى التلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية، يومي السبت والأحد، حركية غير مسبوقة، موضوعها «عدم تقديم الخدمة العمومية اللازمة لصالح المواطن» بسبب الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها عدة ولايات كبرى ومن بينها العاصمة، حول الانتخابات الرئاسية، لاسيما رفع شعارات تطالب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بالعدول عن الترشح لعهدة رئاسية جديدة. الحركية، التي اشتعلت في مبنى الإذاعة والتلفزيون، تعود إلى نشر الوكالة الرسمية للأنباء «أبياس» برقية في حدود الساعة الثامنة مساء وعشر دقائق، وهي البرقية التي فاجأت الرأي العام، بالنظر إلى أن الوكالة الرسمية لا تغطي الاحتجاجات ذات الطابع السياسي، لاسيما المعارضة. لكن هذه البرقية أثارت موجة «تأنيب ضمير» لدى مختلف الصحفيين في الإذاعة الوطنية والتلفزيون الرسمي، حيث احتجوا على فشلهم في تقديم خدمة عمومية ترقى إلى مستوى تطلعات الشعب، لاسيما وأن «أبياس» تحدثت عنها. وأنهى المدير العام للتلفزيون الجزائري، توفيق خلادي، مهام مدير الأخبار عادل سلاقجي، بعد شهرين فقط من توليه منصبه خلفا لنذير بوقابس. وتم تعويضه بمعاونه توفيق عابد، وحسب معلومات متطابقة، فإن مدير الأخبار، عادل سلاقجي، رفض استعادة مقال وكالة الأنباء الجزائرية بخصوص مظاهرات 22 فيفري والذي جاء فيه أن «الجزائريين يطالبون الرئيس بوتفليقة بالعدول عن الترشح لعهدة خامسة». كما تسببت مظاهرات الجمعة، في استقالة رئيسة تحرير القناة الإذاعية الثالثة، الصحافية مريم عبدو، احتجاجًا على عدم تناول القناة لمظاهرات يوم الجمعة، الرافضة للعهدة الخامسة لبوتفليقة. ونشرت مريم عبدو تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، قالت فيها «لقد نشر زميلي كامل منصاري ... عندما نذكر صحافيًا مسؤولًا عن هيئة تحرير هذا يعني تقديم الخبر في وقته وبالشكل الذي تم بموضوعية ودقة، وحين لا نمتلك الخبر نبذل المجهود اللازم لنحصل عليه.. لكن ليس التعتيم على حدث بارز مثل مظاهرات 22 فيفري». وأصدر صحافيو الإذاعة الوطنية، أمس، عريضة استنكروا فيها التعامل غير المهني مع مسيرات 22 فيفري 2019. وجاء في البيان الذي وجهه الصحفيون إلى مدير الإذاعة الوطنية شعبان لوناكال، ونسخة منه إلى نقابتهم: «نحن صحفيو الاذاعة الوطنية بقنواتها الأولى، الثانية والثالثة بالإضافة إلى إذاعة الجزائر الدولية، شهدنا على عدم احترام الحيادية في نقل المعلومة في قاعات التحرير خلال مسيرات 22 فيفري 2019 …، وأضاف الصحفيون: «الإذاعة الوطنية ملك لكل الجزائريين ونحن صحفيو الخدمة العمومية ولسنا صحفيو الدولة».