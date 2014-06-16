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قال إن جامعة الجزائر 2 عرجاء وجامعة بني مسوس غير آمنة

«لامنيا»: «طلبة جامعيون مهددون بالتصفية داخل الحرم الجامعي»

  24 فيفري 2019 - 19:38   قرئ 36 مرة   0 تعليق   الوطني
«لامنيا»: «طلبة جامعيون مهددون بالتصفية داخل الحرم الجامعي»

 في سابقة خطيرة كشف التنظيم الطلابي  المسمى «الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين «لامنيا» وفي بيان رسمي أكد ان هناك طلبة من ملحقة بني مسوس هددوا بالتصفية، مشيرا أن هذه التهديدات تقودها مجموعة من الغرباء ينتهكون حرمة الحرم الجامعي باستمرار، والغريب  في الأمر أن التنظيم الطلابي وبدل أن يطالب بتعزيز الأمن في الملحقة طالب بنقل الطلبة إلى جامعة بوزريعة في تلميح للتخلي عن الهياكل البيداغوجية ببني مسوس.

 

يبدو أن المشاكل لن تنته بجامعة الجزائر 2  في ظل النقائص المسجلة على مستوها ، فمنذ تقريبا شهر رفعت الاتحادية الخاصة بعمال التعليم العالي تقريرا اسودا تصف فيه تقاعس مسيريها، بل راحت أبعد  من ذلك من خلال التطرق إلى قضية الديون على مستواها التي اعتبروها  فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بديون قدرت بـ 20 مليار سنتيم سببها سوء التسيير من قبل الأمين العام و مديرة جامعة الجزائر 2 ، مطالبين الأمين العام لوزارة التعليم العالي التدخل أمام الخرق الواضح لتعليماته، لتخرج اليوم  الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين « الامنيا» في بيان صادر عنها عن صمتها تؤكد فيها أن هناك إدارة عرجاء وسوء تسيير واضح  من قبل المسؤولين على مستوى جامعة الجزائر 2 ظهرت انعكاساته بقسم اللغو الروسية ـ التركية ببني مسوس، وحسب ذات البيان دائما فان مجموعة النقاط المرفوعة تعلقت أساسا استعمال سياسة الكيل بمكيالين ، التأخر في اظهار نتائج الامتحانات سواء تعلق الامر بالمحاضرات أو الاعمال الموجة، غير بعيد عن ذلك أـيضا تحدثت « الامنيا» التسيب الإداري  الذي يعتبر السبب الرئيس للتسيب البيداغوجي  و الأمني  ، و الذي عرض الطلبة للتحرش و المضايقات وحتى التهديد بالتصفية  في حالة التبليغ، وهو الامر الذي جعلهم يطالبون بالتحويل الى جامعة الجزائر و لابديل عن ذلك ، متخلين عن الهياكل البيداغوجية و اللوجيستيكية مدعومة من قبل دول صديقة لنشر لغاتهم كالتركية  مثلا ،  مطالبين أيضا بتدخل الجهات الوصية في ظل  غياب  الحوار  وإيمانهم القاطع بالغياب التام للإدارة، غير بعيد عن ذلك أيضا قاطع أول أمس طلبة المدرسة العليا لأستاذة الامتحانات في انتظار  الاستجابة لمطالبهم المتعلقة أساسا بالماستر.

أمينة صحراوي

 

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