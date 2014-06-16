ألح على ضرورة تحيين برامجها من قبل اللجنة البيداغوجية

حجار يؤكد رفع عدد طلبة المدارس العليا مستقبلا

كشف المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، امس، عن رفع عدد طلبة المدارس العليا مستقبلا الناجحين في شهادة البكالوريا، منوها على ضرورة العمل على تحيين البرامج الخاصة بطلبة المدارس العليا كل 5 سنوات من أجل الوصل الى مدارس عليا تستوفي كل الشروط في المستقبل القريب من جهة و تماشيها مع برامج وزارة التربية من جهة أخرى، يأتي هذا بعد سنة من تأسيس اللجنة البيداغوجية الوطنية للمدارس العليا للأساتذة .

كشف وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار أمس خلال إشرافه على انطلاق الدورة العادية للمجلس الوطني للبرامج من ثانوية الرياضيات بالقبة، بأن وزارة التعليم العالي بمعية العديد من القطاعات الحيوية تعمل على إعداد مدارس عليا تخدم الجزائر في المستقبل القريب، منوها بأن مصالحه تسعى لتحيين البرامج المقدمة لطلبة المدارس العليا للأساتذة، تماشيا مع برامج وزارة التربية الوطنية، من اجل إعداد مدارس عليا تخدم الجزائر في المستقبل القريب، ذات المسؤول و خلال كلمته التي القاها بالمناسبة أكد أن اللجنة البيداغوجية الوطنية للمدارس العليا للأساتذة هي من تتكفل بالوضع، التي تشكلت في 6 فيفري من السنة الماضية ، مشددا بأنها تعمل على تحيين البرامج، بما يتماشى مع المنظومة التربوية، حيث يتم إعادة النظر فيها كل 5 سنوات. وأوضح المتحدث، أن تحيين برامج المدارس العليا، يصبو إلى تكييفها مع الدروس الجديدة، سيما وأن هذه الأخيرة لا تتماشى إطلاقا مع الدروس المقدمة في المدارس العليا للأستاذة على المستوى الوطني، في ذات السياق دائما أكد حجار أنه سيتم مستقبلا رفع عدد طلبة المدارس العليا بشرط انتقاء افضل الناجحين في شهادة البكالوريا من اجل الوصول ال مدارس عليا تستوفي كل الشروط .