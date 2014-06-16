مساهل يبرز "القفزة النوعية" التي حققتها المرأة الجزائرية

أبرز وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل, "القفزة النوعية" التي حققتها المرأة الجزائرية خلال العشريتين الأخيرتين, بفضل "السياسة الرشيدة" لرئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة

ولدى استقباله لرؤساء الوفود المشاركة في الدورة 38 للجنة المرأة العربية التي احتضنتها الجزائر هذا الأحد, ركز الوزير في حديثه على "القفزة النوعية التي حققتها المرأة الجزائرية خلال العشريتين الأخيرتين, بفضل السياسة الرشيدة والاهتمام الخاص الذي أولاه لها فخامة رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة", حسب ما أفاد به بيان للوزارة

وأشار مساهل إلى تجاوز دور المرأة الجزائرية وحضورها في الحياة السياسية وفي كثير من القطاعات, على غرار التربية والصحة والعدالة, نظيراتها في كثير من الدول, بما فيها الدول المتقدمة, مثمنا بالمناسبة, مكانتها في المجتمع, ومذكرا بدورها الفاعل والفعال في مقاومة الاحتلال والمشاركة في الثورة التحريرية بجانب الرجل كما تطرق الوزير بإسهاب, "إلى تنامي مساهمتها في البناء الوطني, من خلال تبوئها مكانة متقدمة في مجالات حيوية عديدة" ومن جانبهن, شكرت السيدات رؤساء الوفود الجزائر على احتضانها لهذه الدورة, وعبرن عن عرفانهن لرئيس الجمهورية وتقديرهن لجهده لترقية مكانة المرأة الجزائرية في المجتمع