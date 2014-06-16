توزيع 60 ألف سكن من مختلف الصيغ قبل نهاية الثلاثي الأول

يرتقب توزيع نحو 60 الف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر الوطن قبل نهاية الثلاثي الاول من سنة 2019، مع مواصلة عمليات التوزيع حتى نهاية السنة،حسبما أفاد به أمس بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.

وقال الوزير في كلمته لدى اشرافه على عملية توزيع 3.885 وحدة سكنية في حفل نظم بالقاعة المتعددة الرياضات بالشراقة بالعاصمة " نتوقع توزيع 60 ألف وحدة سكنية قبل نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري"، مضيفا أن "عمليات توزيع السكنات على المستفيدين ستستمر طيلة العام الجاري، مع الحرص على توفير مختلف المرافق الضرورية للمواطنين بالأحياء السكنية الجديدة"، كما يرتقب خلال سنة 2019 استلام 200 ألف وحدة سكنية منها 13 ألف وحدة لفائدة المستفيدين بولاية الجزائر.

ومن ضمن 3.885 وحدة سكنية التي تم توزيعها اليوم الأحد نجد 2.505 بصيغة البيع بالإيجار(عدل) و1.380سكن اجتماعي منها 838 في إطار سياسة القضاء على السكن الهش و 542 في إطار صيغة السكن العمومي الإيجاري.

للتذكير تم سنة 2018 توزيع نحو 295 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر ولايات التراب الوطني.المرحلة الأخيرة للعملية الـ 24 لإعادة الإسكان : ترحيل قرابة 1300 عائلة نحو سكنات لائقة بالعاصمة

وفي السياق نفسه ، استفادت قرابة 1300 عائلة منحدرة من مختلف بلديات العاصمة تقطن بالبيوت القصديرية والبنايات الهشة والسكنات الضيقة اليوم الأحد من سكنات اجتماعية، في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة من العملية ال24 للترحيل ، حسبما أفاد به والي ولاية الجزائر زوخ خلال إشرافه على العملية.

وأوضح الوالي عبد القادر زوخ في ندوة صحفية خلال إشرافه على العملية التي تدخل في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة للعملية ال24 للترحيل وإعادة الاسكان ، أن قرابة 1.300 عائلة تقطن عبر 11 مقاطعة إدارية استفادت من سكنات اجتماعية لائقة منها أكثر من 500 عائلة تقطن بالسكنات الهشة والأقبية وأزيد من 500 عائلة تعاني من الضيق وذلك نحو شقق جديدة تقع بكل من الحي الجديد 600 مسكن بابا حسن وحي 599 مسكن بأولاد فايت و 158 مسكن ببلدية عين بنيان وحي 126 مسكن بأولاد فايت .

وذكر والي ولاية الجزائر أنه في عملية مشتركة مع وزارة السكن تم اليوم الأحد توزيع ما يربو عن 4 آلاف وحدة سكنية على المواطنين ومن بينهم أصحاب السكنات الهشة و ذوي المساكن الضيقة و كذا توزيع حصة 2500 وحدة سكنية ضمن صيغة البيع بالإيجار "عدل".

وذكر زوخ أن مصالح الولائية بصدد تحضير العملية 25 للترحيل وإعادة الإسكان التي سيعلن عنها "قريبا"وذلك في إطار تأكيد تطبيق برنامج الإسكان الذي أطلقه رئيس الجمهورية للقضاء نهائيا على السكنات الهشة والبيوت القصديرية وسكنات الضيق بالعاصمة مبرزا أن المواد المستعملة لبناء هذه السكنات وبمختلف الصيغ بالجزائر العاصمة محلية الصنع 100 بالمائة .

وتم حسب ذات المصدر منذ انطلاق العملية في جوان 2014 وباستكمال المرحلة الثالثة من والأخيرة من العملية 24 من الترحيل وإعادة الإسكان استرجاع ما يقارب 522 هكتار التي ستخصص لعدة مشاريع في مختلف القطاعات مشيرا أنه بمراقبة وإحالة ملفات 1.470 مترشح لإعادة الإسكان على البطاقية الوطنية للسكن سمحت بالكشف الإيجابي على 83 حالة .

وفي هذا الإطار أكد والي العاصمة أن زهاء 100.423عائلة تقطن البيوت القصديرية والبنايات الهشة والعمارات الآيلة للسقوط والأقبية استفادت من سكنات لائقة منذ انطلاق العملية في جوان 2014 إلى غاية تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة. وذكر انه يوجد في طور الإنجاز حاليا 30 الف وحدة سكنية من مختلف الصيغ بولاية الجزائر سيتم توزيعها تدريجيا .

من جهته أوضح الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للشراقة السيد اسماعيل محمد أن العملية التي تمت على مستوى حي 599 مسكن من حصة القطب السكني الجديد 2410 مسكن ببلدية اولاد فايت قد شملت 499 عائلة تقيم بأحياء مختلفة على غرار"حي توري حميدة"القصديري ومواقع خاصة بمشروع إنجاز طريق عمومي بسطاوالي الصغرى (دالي براهيم) وكذا نقاط سوداء ببلدية الشراقة واولاد فايت ، ضمن حصة استفادت منها المقاطعة الادارية للشراقة في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة للعملية ال24 للترحيل وإعادة الاسكان بولاية الجزائر.