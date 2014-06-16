أويحيى.. الدستور يكفل حقّ التّظاهر وحذار من الدعوات المجهولة

قال الوزير الأول أحمد أويحيى إن الدستور الجزائري يكفل لكل الجزائريين التطاهر، لكنه دعا إلى الحذر واليقظة كون الجهات التي دعت للتظاهر تبقى مجهولة

وقال أويحيى خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة اليوم الاثنين بالمجلس الشعبي الوطني، ان الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى بعد شهرين وإن الجزائريين مدعوون لاختيار رئيسهم بكل ديمقراطية وسيادة. مشددا ردا على شعارات رفعها محتجون تظاهروا عبر مختلف مناطق الوطن يوم الجمعة الماضي، انه من حق الشعب الجزائري الدفاع عن أي مرشح أو الاعتراض على أي مرشح لكن الفصل يبقى للصندوق.

وحول مطلب التغيير قال الوزير الأول إن رئيس الجمهورية سبق أن أعلن عن ندوة تاريخية للاجماع لا سابقة لها، ولفت إلى أنها مفتوحة للجميع وستناقش كل شيء باستثناء الثوابت الوطنية والنظام الجمهوري. ودعا أويحيى الجميع إلى المشاركة فيها وطرح ما يريدون حتى اقتراح تعديل دستوري جذري.

وختم أويحيى مداخلته بالتأكيد على "إننا كلنا أبناء الجزائر"، مشددا على أن الجزائر التي عانت وغرقت في البكاء والمأساة من حقها اليوم السلم والاستقرار وأن لا يفقد هذه الثمار التي جاءت بفضل إرادته.

حكيمة ذهبي