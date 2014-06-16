أويحيى يؤكد تنظيم الرئاسيات في موعدها ويحذر من عواقب المسيرات

دعا الوزير الأول أحمد أويحي، الراغبين في التغيير لضرورة اليقظة وعدم الانصياغ وراء دعوات مجهولة المصدر، بالمقابل أكد أن الدستور يكفل حق التظاهر السلمي.

ونوه أويحيى اليوم خلال عرضه بيان السياسة العامة على نواب المجلس الشعبي الوطني، بالمسيرات السلمية التي شهدتها الجزائر الجمعة الماضي، قائلا إن الدستور يضمن حق التظاهر ويجب اليقظة من هذه النداءات مادامت تأتي من مصادر مجهولة.

وأبدى الوزير الأول تخوفه من الإنزلاقات وضرب مثالا بما جرى يوم أمس حيث تم محاولة اقحام التلاميذ في الإحتجاجات على حد قوله.وشدد أويحيى بأن الإنتخابات ستجري في أقل من شهرين داعيا الراغبين في التغيير إلى المشاركة يف الندوة وطنية م التي ستكون مفتوحة أمام جميع الإقتراحات.