أويحيى يحذر من عواقب المسيرات

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، بأن الدستور يضمن للمواطنين حق التجمهر السلمي للمواطنين

و أشار أويحيى اليوم خلال عرضه بيان السياسة العامة على نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى المسيرات السلمية التي شهدتها الجزائر الجمعة الماضي، داعيا لليقظة مادامت النداءات من مصادر مجهولة وقد تخرج عن سلميتها، كما أبدى الوزير الأول تخوفه من الإنزلاقات وضرب مثالا بما جرى يوم أمس حيث تم محاولة اقحام التلاميذ في الإحتجاجات على حد قوله، موجهة التحية إلى عناصر الأمن على احترافيتها في الحفاظ على النظام العام باحترافية

وشدد أويحيى بأن الإنتخابات الرئاسية ستجرى في أقل من شهرين وستكون مناسبة للشعب أن يختار بكل حرية وسيادية، وأضاف المتحدث ” من حق أي كان أن يدعم أي مرشح أو يعترض على ترشح أي كان غير أ ن الصندوق هو الفاصل”، وعاد الوزير الأول إلى الندوة الوطنية التي دعا لها رئيس الجمهورية في رسالة ترشحه، داعيا الراغبين في التغيير إلى المشاركة فيها باعتبار أنها ستكون مفتوحة أمام جميع الإقتراحات