أمطار و ثلوج في عدة ولايات بداية من الغد

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط ثلوج وأمطار على المناطق الشرقية، وبعض الولايات الجنوبية، ابتداء من الغد

وأوضحت نشرية خاصة، أن الثلوج مرتقبة على المرتفعات الشرقية التي يصل علوها 900 متر وأضافت النشرية، أن الولايات المعنية هي : سوق أهراس، قالمة، تبسة، خنسلة، أم البواقي، باتنة، ميلة، قسنطينة، سطيف،باتنة،بجاية،سكيكدة،عنابة والطارف وذكر البيان، أن الولايات المعنية بالأمطار هي ورقلة، الواد، بسكرة، ايليزي، غرداية وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة، تتراوح بين 10 إلى 20 ملم محليا