المحامون يخرجون في مسيرة "الكرامة" الخميس القادم في تيزي وزو

قرر تكتل المحامين لولاية تيزي وزو الخروج في مسيرة "الكرامة" يوم الخميس المقبل بوسط المدينة للمطالبة بسيادة القانون، احترام الحريات ومن أجل احترام الشرعية الشعبية. وذلك حسبما جاء في بيان أصحاب الجبة السوداء. وأفاد البيان " تمر الجزائر بفترة حاسمة من تاريخها، في الواقع، آلاف المواطنين أغلبيتهم من الشباب المتحضر، الواعي والمسؤول ، لا يريدون جعل مستقبلهم رهن من قبل المغامرين من كل حدب". كما أضافوا "في مواجهة هذا الوضع المتمثل في الحرمان من الحقوق، والحرمان من الحريات وانتهاكات نصوص الجمهورية، فإننا نواجه تحديات أكبر من أي وقت مضى، لذلك لا يمكننا أن ننهي تفويضنا كمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان." وعليه "ندعو جميع المحامين من جميع القطر الجزائري للمشاركة في مسيرة الكرامة التي ستجري يوم الخميس 28 فبراير 2019 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وتكون الانطلاقة من أمام النصب التذكاري للفنان معطوب الوناس إلى غاية ساحة مقر البلدية القديم بوسط المدينة"، يضيف المحامون عبر بيانهم.

أغيلاس، ب