﻿تعليمات بمنع التلاميذ والأساتذة من مغادرة المؤسسات التربوية

التكتل النقابي يشلّ المدارس اليوم وبن غبريت تهدّد باللجوء إلى العدالة

سيشلّ تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية اليوم، كل المؤسسات التربوية سيكون متبوعا غدا بوقفات احتجاجية أمام كل مديريات التربية يحدث ذلك في وقت أرادت وزيرة القطاع نورية بن غبريت في محاولة فاشلة امتصاص غضب موظفي القطاع من خلال عقد لقاءات مراطونية مع ممثلي النقابات التي لم ترق إلى تطلعاتهم، ولتطويق الحركة الاحتجاجية أرست الوزارة بعض الإجراءات النظامية لا سيما منع التلاميذ والأساتذة من مغادرة المؤسسات التربوية خلال أيام الإضراب، كما هددت باللجوء إلى العدالة والخصم من أجور الموظفين.

واستنكر تكتل النقابات المستقلة في بيان له تسلمت «المحور اليومي» نسخة منه «التضييق على العمل النقابي بشتى الطرق والوسائل كلما شهدت الساحة النقابية تحركا نضاليا يهدف للدفاع عن حقوق ومكتسبات عمال وموظفي القطاع»، وخاطب التكتل الأساتذة والتلاميذ قائلا «إن النظال داخل التكتل النقابي يختلف عن النظال الفئوي ويتطلب توفير الجهد الأدنى من التوافق وتقديم بعض التنازلات من كل النقابات لبعضها البعض وليس كل ما يناقش داخل التكتل ينشر وذلك حفاظا على تماسكه بهدف تشكيل ميزان القوة الذي لطالما تطلع إليه موظفو القطاع من أجل حمل وزارة التربية على التفاوض الجماعي الجاد حول كل ملفاتهم المرفوعة».

وأشار تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية في بياناته السابقة إلى أن مطالب النقابات تتخلص في عدة نقاط ذات طابع بيداغوجي واجتماعي ومهني تخص إعادة تصنيف عمال بعض المصالح الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمهني وموظفو المخابر ومساعدي ومشرفي التربية، وكذا التمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن والمطالبة بوضع آليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية، وتطالب النقابات أيضا بتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد سنة 1989 وإنصاف الأساتذة المتكونين بعد 3 جوان 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون بتثمين خبرتهم المهنية وعدم المساس بعطلة نهاية الأسبوع وحق الموظف والعامل في العطلة المرضية.

وكانت وزارة التربية قد لجأت إلى العدالة من أجل وقف الحركة الاحتجاجية التي شنه تكتل النقابات المستقلة الشهر الماضي، والذي كان متبوعا بوقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية، حيث صدر قرار من محكمة يئر مراد رايس بعدم شرعية الإضراب وبالتالي سيخضع كل الأساتذة المضربين إلى الإجراءات العقابية لا سيما الخصم من الأجور، وفيما يخص تعليمات الوزارة حول الإجراءات المتخذة للتعامل مع الإضراب، لا سيما بقاء التلاميذ والأساتذة داخل المؤسسات التربوية طيلة أيام الإضراب، أوضحت بن غبريت أن الوزارة تتعامل مع موظفيها في إطار الدستور الذي يعترف بالحق في الإضراب وممارسة العمل النقابي وهو أيضا يضمن حق التلاميذ في التعلم.