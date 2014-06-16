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طمار يؤكد استمرار عملية تسليم السكنات طيلة السنة الجارية

توزيع 60 ألف وحدة سكنية قبل نهاية مارس

  25 فيفري 2019 - 19:45   قرئ 63 مرة   0 تعليق   الوطني
توزيع 60 ألف وحدة سكنية قبل نهاية مارس

اعتزمت وزارة السكن والعمران والمدينة توزيع نحو 60 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر الوطن قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، مشيرة إلى مواصلة عمليات التوزيع حتى نهاية السنة.

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار لدى إشرافه على عملية توزيع 3885 وحدة سكنية في حفل نظم بالقاعة المتعددة الرياضات بالشراقة بالعاصمة أن الوزارة تتوقع توزيع 60 ألف وحدة سكنية قبل نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري، مضيفا أن عمليات توزيع السكنات على المستفيدين ستستمر طيلة العام الجاري ، مع الحرص على توفير مختلف المرافق الضرورية للمواطنين بالأحياء السكنية الجديدة.

في ذات السياق، أفاد طمار أنه يرتقب خلال السنة الجارية استلام 200 ألف وحدة سكنية منها 13 ألف وحدة لفائدة المستفيدين بولاية الجزائر، ومن ضمن 3885 وحدة سكنية التي تم توزيعها  أول أمس هناك 2505  بصيغة البيع بالإيجار»عدل» و1380 سكن اجتماعي منها 838 في إطار سياسة القضاء على السكن الهش و542 في إطار صيغة السكن العمومي الإيجاري. وأضاف طمار في تصريحه الأخيرعلى هامش اللقاء التقييمي مع مدراء السكن للولايات الذي أجري في جلسة مغلقة، أنه بعد تقييم الانجازات التي تمت سنة 2018 من حيث توزيع السكنات والمشاريع السكنية، تم وضع ورقة طريق بالتشاور مع مديري السكن للولايات الـ48 من أجل التنسيق معهم لتكون سنة 2019 أقوى من سنة 2018 من حيث الانجازات في قطاع السكن».

وأوضح في ذات السياق، انه تم التأكيد مع هؤلاء المسؤولين على ضرورة احترام الرزنامة، وكذا مقاييس البناء والعمل على توفير الشروط لضمان سلامة العمال، وقد تم الاستماع خلال اللقاء إلى انشغالات مديري السكن والتعرف على المشاكل التي اعترضنهم سنة 2018 في مختلف الورشات سواء مع مكاتب الدراسات أو المقاولات، يقول الوزير، كما يعد هذا اللقاء بمثابة التحضير لسنة 2019 التي حظيت ببرنامج «ثري» بداية من الانطلاقة في المشاريع المسجلة سنة 2019 مع الحرص على الاستمرار في نفس الديناميكية خاصة فيما يتعلق بتوزيع السكنات بجميع الأنماط  على غرار سكنات وكالة عدل والسكن الريفي والسكن الترقوي المدعم والسكن الاجتماعي، يبرز الوزير، وكشف طمار في وقت سابق عن برنامج يتعلق بإنجاز 180 ألف وحدة سكنية مسجلة مؤخرا بعنوان سنة 2019، ستنطلق خلال السداسي الأول من هذه  السنة، ويخص 90 ألف سكن للبيع بالإيجار و40 ألف سكن ريفي و50 ألف سكن ترقوي مدعم.

نبيل شعبان

 

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