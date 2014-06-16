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«المحور اليومي» تجس نبض الطلبة قبل ساعات من الخروج في مظاهرات

طلبة الجامعات على موعد اليوم مع احتجاجات للمطالبة بالتغيير

  25 فيفري 2019 - 19:41   قرئ 72 مرة   0 تعليق   الوطني
طلبة الجامعات على موعد اليوم مع احتجاجات للمطالبة بالتغيير

يعيش الحرم  الجامعي على صفيح ساخن على خلفية دعوات ونداءات أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل للقيام بالخروج في مظاهرات اليوم عبر كافة جامعات للوطن للمطالبة بالتغيير السياسي، ففي فالوقت الذي خرجت فيه مختلف طبقات المجتمع جاء دور الطلبة للتعبير عن رأيهم في وقفات سلمية داخل المؤسسات الجامعية على المستوى الوطني.

 

 من هنا يبدأ التغيير، قوتنا في وحدتنا، نعم للتغيير بطريقة سلمية، نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بناة، هي أبرز الشعارات التي رفعها الطلبة المدونون عبر مختلف الصفحات والخاصة بهم أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، مطالبين بالتغيير لكن بطريقة سلمية، باختلاف تخصصاتهم أعمارهم ومستوياتهم، جمعتهم قضية واحدة بعيدا عن كل الاختلافات التي تربطهم، حيث يخرج اليوم الطلبة أو زبدة المجتمع في حركات احتجاجية سلمية داخل المؤسسات الجامعية على المستوى الوطني، وفي الوقت الذي رفع الطلبة الشعارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والافتراض واتفقوا على ترديدها  بشكل موحد، قادنا الفضول إلى الجامعات من أجل جس النبض بالحرم الجامعي ومعرفة الواقع أم أنها تبقى مجرد شعارات رددت ولن تطبق على أرض الواقع، غير أن وجودنا بجامعة الجزائر 2 بوزريعة 2 وبن عكنون معهد العلوم السياسية وكذا جامعة بني مسوس، وقفنا على اختلاف وجهات النظر من طالب لآخر ومن مؤسسة لأخرى إلا أن الأغلبية الساحقة تود خروج النخبة الى الشارع بالنظر الى أهميتها في المجتمع الجزائري ودورها الفعال في التغيير الحقيقي بعيدا كل البعد عن السياسات أو الإيديولوجيات ، مؤكدين لـ»المحور اليومي» ان تلك الوقفاتلن تكون مسيسة وإنما نظمها الطلبة وسيتبنونها هم أيضا رافضين تدخل أي كان في مسيراتهم اليوم .

 «المحور اليومي» وفي زيارتها أيضا للجامعة المركزية التي ستكون حسب تصريحات طلابها أول من سيقود هذه المسيرات، وقفت على التحضيرات ساعات فقط قبل الخروج إلى الشارع لكن بطريقة سلمية منظمة - حسبهم - سيقدم الطلبة من خلالها درسا في التغيير بطريقة حضارية منظمة بشعارات سلمية لا تسيء لأحد بقدر ما ستعمل على نقل صوت الطلبة وإخراجه من الحرم الجامعي إلى الشارع .

أمينة صحراوي

 

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